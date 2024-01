Salomón Jara usó recursos públicos para denostar a Xóchitl Gálvez: TEPJF

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, incurrió en uso indebido de recursos públicos y vulneró los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad por sus dichos contra Xóchitl Gálvez, otrora aspirante al cargo de responsable de la construcción del Frente Amplio por México y hoy precandidata presidencial del PAN-PRI-PRD.

En sesión pública, los magistrados confirmaron la sanción de la Sala Especializada dictada el 23 de noviembre de 2023 en contra del mandatario oaxaqueño y dió vista al Congreso del Estado para que determine las sanciones correspondientes por las expresiones emitidas en una conferencia de prensa del 21 de agosto de 2023.

En la mencionada rueda de prensa, Salomón Jara se pronunció en contra de Xóchitl Galvéz y aseguró que el pueblo desprecia a la derecha. Sus dichos le valieron una denuncia por parte de Acción Nacional.

“Que vendría para nuestro país si nos representará (Xóchitl Gálvez) el día de mañana allá en Palacio Nacional. Toco madera, no va a llegar ¿verdad?, así piensa la derecha, por eso el pueblo no los apoya, por eso el pueblo los desprecia, es una cosa que no podemos permitir, que los conservadores vean en nuestros pueblos un pueblo atrasado”, dijo el gobernador.

De acuerdo con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, las manifestaciones expresas de rechazo del gobernador de Oaxaca “buscan afectar la participación de la ciudadanía Oaxaqueña en la competencia partidista” y en la conferencia controvertida “no se desplegó una conducta neutral en el uso de los recursos públicos del estado de Oaxaca”.

También se declaró responsables a Elizabeth Álvarez Acosta, coordinadora de Comunicación Social del gobierno de Oaxaca; Óscar Javier Mateos Mendoza, director de Comunicación Digital, y Gildardo Arturo Elorza García, jefe de Departamento de Comunicación Digital, ambos adscritos a la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Oaxaca, por lo que se dió vista a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función del estado para que determine lo que a derecho corresponda.