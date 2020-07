Senadores asisten a sesión, pero no votan

Desde que la LXIV Legislatura del Senado de la República fue instaurada, a principios de septiembre del 2018 y hasta junio de 2020, se han llevado a cabo 406 votaciones en el pleno, habiéndose detectado que hay 18 senadores –prácticamente de todos los partidos políticos representados- que no han emitido su voto en más de 100 ocasiones, lo cual afecta la productividad legislativa.

Para dimensionar la magnitud de las ausencias de la LXIV Legislatura, si se suman todos los votos que no fueron emitidos, alcanzan la cifra de siete mil 627, de un total de 51 mil 968 posibles. Es decir, se dejó de emitir 14.67 por ciento de los votos esperados. Más aún, son los senadores electos de manera plurinominal los que menos votan.

Utilizando información de la pagina del Senado, El Sol de México, en conjunto con la herramienta de extracción de datos Motif -creada por exalumnos de la Universidad de Stanford-, recolectó los patrones de votación de todos los senadores con el objetivo de evaluar su desempeño.

Encabeza la lista de senadores que asisten a sesiones pero no votan el priista Carlos Humberto Aceves del Olmo, electo por lista nacional, quien ha emitido voto 72 veces y no lo ha hecho en 334 votaciones, de acuerdo con la propia página oficial del Senado. Con estos números, el senador Aceves del Olmo, quien también encabeza la Confederación de Trabajadores de México (CTM), no ha emitido 70.94 por ciento del total de votos en lo que potencialmente debió participar.

Pero revisando los registros de asistencia del senador Aceves, se puede notar que cuenta solamente con 57 faltas de los 126 días en los cuales ha participado como legislador. Utilizando un régimen de asistencia por día, el senador Aceves habría faltado a 45.2 por ciento de las sesiones en el Senado. Es decir, al enfocarse en las ausencias por día de votación, en lugar de las elecciones efectivas celebradas en el pleno, el Senado de la Republica incurre en un subregistro de la calidad del trabajo legislativo.

Está también el caso de la senadora Ifigenia Martínez Hernández, de Morena, quien cuenta con el número de faltas más cercano al senador Aceves. De 381 votaciones en las que se ha registrado su participación, se ha ausentado de 174 de ellas, 45.7 por ciento de todos los votos.

Nuevamente se puede observar que el sistema de asistencia oficial subregistra el número de faltas de la senadora Martínez Hernández. De las 127 sesiones de votación, el Senado registra solamente 17 faltas. Es decir, una ausencia de 13.6 por ciento lo cual es poco menos que una tercera parte de sus faltas en el pleno cuando se consideran votaciones individuales.

Aunque el senador Aceves es por mucho el legislador con más faltas en el pleno, varios legisladores siguen la misma tendencia en cuanto a las votaciones.

Otro caso notable dentro de Morena es el del senador Napoleón Gómez Urrutia quien ha participado en 380 votaciones y se ha ausentado en 158 ocasiones distintas a la hora de ejercer su voto, lo cual representa 41.6 por ciento de todos los votos en los que se registra su participación.

Al igual que en el caso de los senadores Aceves y Martínez, el senador y líder minero muestra un subregistro de faltas. De los 126 días de votación, cuenta con solamente 13 faltas, las cuales equivalen a 10.4 por ciento. Como puede observarse, este número es mucho menor a 41.6 por ciento de ausencias al considerar todas las votaciones en las que se registra su participación. Casi todos los partidos representados en el Senado cuentan con al menos un representante que ha dejado de votar cuando menos 100 veces en el pleno.

En Morena, además de los senadores Gómez Urrutia y Martínez, se encuentran en esos niveles de nula votación Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, Gerardo Novelo Osuna, Héctor Vasconcelos, Eva Eugenia Galaz Caletti y Santana Armando Guadiana Tijerina.

En el PAN son tres los senadores que superan las 100 faltas en votaciones: Ismael García Cabeza de Vaca, Martha Cecilia Márquez Alvarado, Lylli Téllez y Mauricio Kuri González.

Mientras tanto, en el PRI se encuentran cinco senadores aparte del senador Aceves: Claudia Ruiz Massieu Salinas, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Edith Anaya Mota, Jorge Carlos Ramírez Marín y Beatriz Elena Paredes Rangel.

Por último, está la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz del Partido Verde quien a su vez cuenta con 110 ausencias en el Senado.

Mientras que un senador electo por mayoría relativa se ausenta, en promedio a 53 votaciones, sus contrapartes plurinominales tienen un promedio de 72 faltas. Los senadores electos por el principio de primera minoría se ubican entre ambas categorías con 59 ausencias.