“Si AMLO estuviera frente a mí, lo convencería de recursos para discapacitados”: Torres Valdez

Si yo tuviera al presidente –Andrés Manuel López Obrador- frente a mí, me gustaría plantearle la necesidad que tenemos los discapacitados, y yo sí creo que lo hubiera podido convencer, lo veo sensible, tiene mucha sensibilidad, me iría mejor de cómo me fue hoy –en el Presupuesto de Egresos de la Federación-, así se expresó la diputada del PRI, Yolanda de la Torre Valdez.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), la legisladora por el estado de Durango lamentó que los diputados de Morena y aliados del PT y PVEM, no hayan querido otorgar recursos para los discapacitados y que les hayan quitado fondos por mil 500 millones de pesos del Fondo de Accesibilidad para el Transporte Público para Personas Discapacitados.

Yolanda recordó al priista Luis Donaldo Colosio quien era una persona muy sensible y era empático con las personas con discapacidad, pues con él empezó todo este movimiento para las personas con discapacidad.

Siendo Colosio candidato en 1994 a la presidencia, se lograron hacer muchas organizaciones de discapacitados y cuando se reunión con algunas personas les dijo "solos nunca más", señaló la diputada Yolanda quien mencionó "yo digo, no nos abandonen", porque si no podemos salir de nuestra casa no existimos.

La diputada del PRI dijo a la OEM, que este fondo se logró por primera vez en 2011, lo que permitió crear transporte para personas con discapacidad como los taxis rosas en la Ciudad de México, rampas en estaciones del Metro, se generó en los municipios transporte público inclusivo, donde se podría abordar el camión sin problemas para las persona con discapacidad o sin discapacidad, "donde nos hacía iguales a todos".

"Las personas con discapacidad también tenemos sueños, también queremos ir a la escuela, queremos capacitarnos e ir al trabajo, queremos salir como van todos, tener un ingreso, pero, si no puedes salir de tu casa, cómo vas a la clínica, cómo vas a atender tu salud. Sólo queremos hacer lo mismo que hacen todas las personas porque son derechos. Nuestros sueños se llaman derechos", mencionó.

Amor que no está en el presupuesto no es amor, son promesas incumplidas

Tras la discusión del Presupuesto 2022, la legisladora duranguense dijo que dio la batalla, que los chamaquearon desde comisiones, pues parecía que si las apoyarían, pero no fue así.

Dijo que según el INEGI hay 20.8 millones de personas con discapacidad, de los cueles 8 millones tiene problema de movilidad para caminar, esas personas no pueden acceder a un transporte regular el de las personas regulares, no pueden subir los escalones, no pueden acceder a un taxi.

"Cuando nosotros pedimos un taxi, sabes que hacen cuando ven una personas en silla de ruedas, se van, porque ellos no quieren pararse, porque no quieren ayudar y te dejan. Sabe lo que tenemos que hacer a veces, porque yo lo he vivido, muy diputada seré, pero si quiero tomar un taxi hasta los Uber a veces te cancelan en frente de ti", relató.

Reiteró que necesitan taxis inclusivos que sean para todas y para todos las personas con sillas de ruedas, para la mamá que carga a su hijo con parálisis cerebral y que lo tiene que subir cargado. Pues tenga la paciencia para subirlo.

Dijo que en la LXI Legislatura con cuatro diputados discapacitados se logró el Fondo de Transporte para Persona con Discapacidad, el primer fondo era de 600 millones pesos se lograron Fondos para Infraestructura, pero hoy que son 8 personas, entre estos algunos de Morena y aliados, y que es la legislatura de la inclusión, no podemos lograr recursos, ni siquiera un peso.

"Lo menos que podemos perder es la esperanza. No voy a perder la esperanza, voy a seguir insistiendo voy a seguir llamando al corazón del gobierno, de la Secretaría de Hacienda, a los coordinadores del partido en el gobierno y sensibilizarlos, y yo creo que lo entienden y tiene que haber un momento en que Hacienda y el gobierno cedan", mencionó.

Decía yo en tribuna cómo diablos voy a ejercer mis derechos, si no puedo salir de mi casa

Estos recursos, explicó, se distribuían en el Fondo de Accesibilidad que se creó en 2011 hasta el 2020 se ejerció y distribuido en todos los estados, se les dio un margen de maniobra para que se aplicara en el Fondo de Transporte Público que fue en la LXI Legislatura.

La duranguense mencionó que en su entidad se hicieron camiones del transporte público que eran accesibles, como el taxis incluyentes 84 que tienen rampa, los taxis rosas que son unas camionetas Peggot que los abres y te subes con todo y sillas, y en muchos estados se arreglaron rampas de camiones, hay camiones incluyentes, se compró transporte para trasladar a niños con discapacidad y llevarlos a la parada. Hoy todo eso no seguirá avanzando.

Una de las cosas que demanda la diputada es el derecho a la movilidad y si no se apoya a tener mejor transporte para los discapacitados no se están garantizando los derechos.

"Si no puedes salir uno de su casa, de derechos ya no hablamos. Si una persona con discapacidad no puede salir de su casa olvídese no existe, está borrada, es inexistente, y en 2022 no habrá nada de eso", concluyó.