Tocaba al PRI y "ni modo", justifica Morena al dar su aval al PRI en San Lázaro

Mario Delgado Carrillo, líder de los diputados de Morena, justificó su voto en favor del PRI, para que presida la Mesa Directiva de la Cámara baja y destacó que no fue un voto en favor del tricolor, sino que se trató de “un voto en favor del respeto a la legalidad”.

En conferencia de prensa, el líder parlamentario morenista expresó que no era válido que el PT reclamara la presidencia del Congreso, pues argumentó: “no se vale. Es lo que dice la ley, que le tocaba al tercer grupo y ni modo, a muchos no nos gusta, pero es lo que toca hacer, porque no se vale respetar la ley cuando nos favorece y, cuando no nos favorece, no”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara baja expresó que la falta del respeto a la legalidad “es el origen de muchos vicios en nuestro país, eso es contra lo que luchamos todo el tiempo, porque entonces no hay justicia, no hay Estado de Derecho”, puntualizó.

Dijo que el voto en favor del PRI fue “un ejemplo de congruencia respetando la ley y eso nos da una gran autoridad política, porque tenemos autoridad moral, hacemos de la política un deber ético, cosa que no hace nadie más en este país, solamente nosotros”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que se condicionó al PRI a mantener la institucionalidad y subrayó que Morena quiere una presidencia de la Mesa, “absolutamente institucional, sin tintes partidistas, que respete la ley, es todo lo que necesitamos, porque nosotros somos la mayoría y la Mesa Directiva tiene voto ponderado, ¿qué quiere decir? Que todas las decisiones se toman con el voto de la mayoría”.

Por otra parte, Delgado Carrillo rechazo la acusación del diputado petista Gerardo Fernández Noroña en torno a que fue presionado por la Secretaría de Gobernación para apoyar al PRI.

Delgado expresó en este sentido que, “en tribuna y yo lo tengo un gran respeto a mi compañero Gerardo Fernández Noroña, rechazo cualquier acusación de intervención, nunca la ha habido parte del Gobierno de la República. ¿Por qué?, justamente porque es un gobierno diferente, no es como los de antes, que manipulaban al Poder Legislativo”, dijo.

Finalmente, enfatizó que la bancada morenista no va a mantener viejas prácticas políticas e insistió que su voto no era a favor del PRI, sino “en favor de la legalidad”.

Moreno convoca a trabajar por México

El PRI asumirá la Presidencia de la Mesa Directiva por respeto al acuerdo aprobado por todas las fuerzas políticas al inicio de esta legislatura, eso incluye también a la fracción que hoy se opone a esta designación, aseguró el presidente del este instituto político, Alejandro Moreno.

En este sentido, Moreno Cárdenas convocó a trabajar por México y a conseguir los acuerdos necesarios para resolver los temas urgentes.

“Este es un momento inmejorable para demostrarle al pueblo de México que podemos poner a un lado nuestras diferencias y trabajar en un frente unido por el bien de nuestro país”, indicó el dirigente.

Tras la votación que por mayoría da la presidencia a ese instituto político, el líder nacional subrayó que “bajo el liderazgo de la diputada Dulce María Sauri, una priista talentosa, honesta y de amplia trayectoria, vamos a encabezar el trabajo legislativo con responsabilidad y apertura, porque solo así encontraremos mejores respuestas para enfrentar la grave emergencia que tenemos por delante”.

En este contexto, Alejandro Moreno reconoció la labor que hasta el momento ha realizado el Grupo Parlamentario del PRI, bajo el liderazgo de su coordinador, René Juárez, quienes en todo momento han sido respetuosos del proceso y en busca de consensos.

Hizo hincapié en que “se equivocan quienes condenan la pluralidad y el equilibrio de fuerzas porque, así como el Partido del Trabajo representa a sus electores, el PRI también representa a millones de mujeres y hombres que siguen confiando y trabajando por nuestro proyecto”.

Además, el priista advirtió que “no se puede apelar a una visión parcial de la historia del país, ni a especular con la integridad del Presidente de México para rechazar a conveniencia y, de manera deshonesta, un acuerdo que se apoyó desde el principio”.

Alejandro Moreno insistió que “la democracia requiere de la participación de todas las expresiones políticas, de fortalecer el debate público y de pesos y contrapesos efectivos para equilibrar el ejercicio del poder”.

“Vamos a promover estos ideales de cara al tercer año de actividades de la Cámara de Diputados y lo haremos porque somos un partido de demócratas, pero también, de mexicanos que queremos lo mejor para nuestro país”, destacó el líder tricolor.

Tras lo anterior, Alejandro Moreno agradeció a los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Partido Encuentro Social, por demostrar respeto y una conducta política intachable en este proceso.

