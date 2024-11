Políticos mexicanos siguen la contienda electoral de EU junto a demócratas y republicanos

La elección presidencial en Estados Unidos no podía pasar desapercibida para algunas figuras de la política mexicana como el diputado de Morena Sergio Mayer y ex candidato presidencial Gabriel Quadri, quienes llegaron al evento organizado por la American Society of México en el foro Total Play de Polanco para seguir la contienda electoral.

Aunque Quadri y Mayer se sentaron juntos, solo intercambiaron el saludo; pues el exhabitante de La Casa de los Famosos se la pasó hablando con su esposa Isabella Camil, o respondiendo llamadas telefónicas.

“Si es una mujer habría mayor empatía, creo yo. Desde el Congreso trabajaremos con mucho gusto, siempre pidiendo que sean respetuosos con nuestra soberanía”, afirmó Sergio Mayer en entrevista con El Sol de Mexico. El morenista no dejó pasar la oportunidad de tomarse la foto con la estatua de la Libertad y con algún que otro asistente que le pidió la selfie para el recuerdo.

Sergio Mayer e Isabella Camil en un evento para seguir los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Foto: Romina Solís / El Sol de México.

Por su parte, el excandidato presidencial, Gabriel Quadri consideró que el gobierno de Claudia Sheinbaum deberá ser muy inteligente y cuidadoso para lograr una buena relación con el próximo huésped en la Casa Blanca.

El también ex diputado intercambió algunos puntos de vista con sus compañeros de mesa a quienes recomendaba leer algunos libros y estar atentos al resultado de la elección.