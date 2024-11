Revista TIME incluye a Sheinbaum en lista de 100 líderes climáticos del mundo

La revista estadounidense TIME incluyó a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como una de las 100 personalidades más influyentes del mundo como líderes y lideresas climáticas.

De acuerdo con la revista, las y los integrantes de la lista anual “TIME100 Climate” se eligen con base en “logros mensurables y escalables por encima de los compromisos y anuncios”.

En este año, destaca la revista, un elemento imprescindible para conformar la lista es el financiamiento destinado al medio ambiente.

México Sheinbaum recibe reconocimiento del Nobel Sustainability Trust

La lista es encabezada por Ajay Banga, presidente del Banco Mundial y quien “ha incorporado las prioridades climáticas a su misión”. En su trabajo destaca su interés para hacer menos riesgoso que las empresas inviertan en transición energética para dejar el uso de energías fósiles y avanzar a las energías renovables.

El listado de los 100 líderes climáticos más influyentes en el mundo empresarial en este año es la segunda que publica TIME y visibiliza a las personas que a consideración de la revista, “están haciendo avances significativos a la hora de influir en el negocio del cambio climático”.

En la lista de la revista TIME, Claudia Sheinbaum comparte lugar junto a otras personalidades destacadas del mundo como Jennifer Granholm, secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos; Bill Gates, fundador de Breakthrough Energy y TerraPower; Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia; Ana Hidalgo, alcaldesa de París, Francia; entre otras.

En octubre, Claudia Sheinbaum también fue reconocida con el premio Sustentability Trust (Premio de Sostenibilidad 2024), por sus aportaciones para la sustentabilidad en nuestro país, particularmente en la Ciudad de México.

TIME100 Climate: The most influential leaders driving business to real climate action https://t.co/nFotmIUwIG pic.twitter.com/cvzcPwMOvX — TIME (@TIME) November 12, 2024

Éste último reconocimiento para Sheinbaum Pardo se debió a políticas públicas implementadas en la Ciudad de México -cuando fue jefa de Gobierno- como el incremento de redes de transporte público, impulso al ciclismo y aumento de áreas verdes en la capital mexicana.