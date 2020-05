Titular de Profeco da positivo a Covid-19

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, informó que dio positivo a Covid-19, días después de que la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, se convirtió en la primera funcionaria de alto rango del Gobierno en ser diagnosticada con la nueva cepa.

Sheffield asiste todos los lunes a las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador para dar un informe sobre el comportamiento de los precios de las gasolinas en el país.

Este sábado, las autoridades de Salud reportaron mil 349 nuevos casos de coronavirus en el país, elevando la cifra total de infectados a 22 mil 88.

Además, el brote surgido en China ya dejó 2 mil 61 fallecidos en el país, 89 más que en la víspera.

Estimaciones oficiales indican que el número de contagios podría ser más de nueve veces la cifra reportada debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados.

México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que realiza menos pruebas per cápita para detectar el coronavirus. Lleva a cabo 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes mientras que la media de la OCDE es de 22.9.