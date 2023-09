Simpatizantes de Claudia Sheinbaum en Chiapas proclaman vencedora de las encuestas

Simpatizantes de Claudia Sheimbaum en Tuxtla Gutiérrez proclaman vencedora de las encuestas a la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para encabezar la Coordinación Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación, en una reunión celebrada en un hostal del poniente de la capital de Chiapas, luego de que gobernadores de Morena entre ellos Rutilio Escandón Cadenas de Chiapas, también "respaldan la consulta para el proceso de renovación de nuestro liderazgo nacional".

El coordinador estatal del equipo de Claudia Sheinbaum, José Santos, no estuvo en el evento, uno de los responsables de la concentración para seguir la transmisión de la conferencia de Morena en la capital de Chiapas fue Gerardo Ulloa, que adelantó que habrá una defensa de la cuarta transformación y con quién sea vamos para delante.

Entre las personas asistentes al respaldo a la ex jefa de Gobierno / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Este evento sirvió para que el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez capital de Chiapas, Carlos Orsoé Morales Vázquez, realizara proselitismo político, se vio su propaganda política: "Carlos Morales rumbo al porvenir".

En medio de las protestas del ex Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, que a través de un vídeo pide segunda vuelta en las encuestas debido a las irregularidades en el cómputo donde dice que no le permitieron el acceso a su equipo de trabajo, simpatizantes de Claudia la dan como virtual ganadora.

En el evento se proyecto un vídeo en el se anunciaba que Claudia Sheimbaum es la indicada para que siga la cuarta transformación. En el video, la ex jefa de Gobierno daba cuenta que está interesada en profundizar la cuarta transformación en México.

Entre las personas asistentes al respaldo a la ex jefa de Gobierno, estaba la Vicepresidenta del Congreso del Estado, la diputada Martha Guadalupe Martínez Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México, también la diputada local del PRI, Leticia Méndez Intzin, Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, así como la diputada local del Partido Verde Ecologista de México, Rocío Guadalupe Cervantes Cancino.

Asistieron el ex dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Ciro Sales Ruiz, diputadas locales como Karina Margarita del Río Zenteno, representante de Bochil por Morena, ex diputados federales por el PRD como Martín Ramos Castellanos, el ex presidente del Centro Empresarial de Chiapas, Carlos Alberto Cruz Coutiño, amas de casa, jóvenes y militantes del Partido Verde Ecologista de México.

Ex servidores públicos del gobierno perredista de Pablo Salazar Mendiguchía, como Manuel Pérez Miranda, a su llegada al hotel dijo con otros simpatizantes que en este escenario lo que pueda pasar es que el ex Canciller Marcelo Ebrard pueda migrar al Movimiento Ciudadano, para buscar competir por la presidencia de la república.

También estuvieron presentes el ex presidente estatal del PRD, Gabriel Gutiérrez Ávila, el ex presidente del PRD Carlos Esquinca, el ex presidente del PRD Jaime Ramírez Maza, el ex Secretario de Gobierno, ex Secretario de Transportes, ex presidente del PRD y ex presidente del Congreso del Estado de Chiapas Jorge Antonio Morales Messner, el diputado federal de Morena por Pichucalco Joaquín Zebadúa Alba, el ex diputado local y federal del PRD, Fernel Gálvez, así como el ex Secretario de Obras Públicas en el sexenio de Manuel Velasco, Jorge Alberto Betancourt Esponda.