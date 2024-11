Sinaloa vive crisis económica y social tras captura de El Mayo, alertan periodistas

La violencia que viven algunos estados del país como Sinaloa, producto de la lucha entre grupos del crimen organizado, han normalizado vivir en situaciones similares a las de una guerra, advierten periodistas que laboran en el estado.

Al participar en el foro AMMX 2024, organizado por la Alianza de Medios, Gustavo Lizárraga, editor web de El Debate en Sinaloa, el consultor Jorge Luis Sierra y Juan Veledíaz, director regional de la Organización Editorial Mexicana (OEM) en Sinaloa, coincidieron en que tras la captura de Ismael El Mayo Zambada, el pasado 26 julio, Sinaloa vive una crisis social y económica, que además, ha complicado la labor periodística.

“En Culiacán vivimos una situación muy difícil, muy complicada, una situación de seguridad que ha quebrado en todos los sentidos. Quizá no se sienta hasta acá, pero esa crisis de seguridad después de la captura de Ismael El Mayo Zambada desató una crisis social y económica tremenda: cerraron muchos negocios, muchas empresas, hay mucho desempleo y se vino una serie de factores de delincuencia común muy fuertes”, afirmó Gustavo Lizárraga, editor web de El Debate.

Gustavo Lizárraga, editor web de el periódico El Debate, en el foro AMMX 2024. Foto: Roberto Hernández / El Sol de México.

México "No es callando periodistas como se va a dejar de informar", afirma Martha Ramos

Los panelistas destacaron que los niveles de violencia han normalizado las conversaciones sobre esta crisis de seguridad, incluso entre los padres de familia, quienes solían tener conversaciones sobre sus hijos y ahora solo comparten información sobre los constantes enfrentamientos.

“La gente está hiperinformada, incluso a veces más que los medios de comunicación. Yo fui a la escuela con mi hijo, el otro día y me asusté; los padres de familia antes me decían: ‘oye, ¿cómo va tu hijo?’, (ahora) los temas de conversación son la pelea que hay. (…) No es que se quiera, es casi como un instinto de supervivencia” detalló el editor de El Debate.

De acuerdo con Veledíaz, la situación de inseguridad ha modificado además la forma en que los periodistas obtienen su información. Se han adoptado medidas de seguridad al interior de las redacciones como que los reporteros no trabajen solos y algunos han recurrido a la asistencia psicológica.

Te puede interesar: Periodistas se autocensuran por la violencia, revela encuesta

“Hay una serie de protocolos que siempre se han implementado, no es la primera guerra que nos toca. Desde el 2000 a la fecha ya ha habido otras guerras, otras fracturas con facciones, entonces de alguna otra forma ya nos ha tocado vivir varias situaciones, ¿no? Cuando hay un reporte se ve si hay condiciones, porque a cierta hora y en ciertos lugares no se puede ir” declaró a estudiantes, académicos y medios de comunicación, Gustavo Lizárraga.

Los balazos pasaron a la altura de su cabeza, narran atentado contra El Debate

El editor de El Debate relató el atentado que sufrió el periódico el pasado 17 de octubre, cuando un grupo de pistoleros disparó contra de la fachada del edificio.

“Lo que no se vio, lo que no se sabe, es que dos compañeros estaban ahí en la entrada prácticamente corrieron para salvar su vida de manera, atropellada, se tumbaron. Fue muy triste ver las cámaras de vídeo cómo captaban a compañeros, que convives todos los días, arrastrándose entre el suelo y viendo que los balazos pasaron justamente a la altura de su cabeza, y que si no se agachan, pues prácticamente les toca”, afirmó Lizárraga.

Juan Veledíaz, Director Regional de la Organización Editorial Mexicana en Sinaloa, concluyó en que los medios de comunicación tiene la responsabilidad de no normalizar la violencia que se vive en varia regiones del país, de “no Hollywoodizar a los líderes criminales”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Juan Veledíaz en el foro Foro AMMX 2024. Foto: Roberto Hernández / El Sol de México.

“No compres todo el discurso que te dan las autoridades, ni tampoco el discurso que viene del año 73, cuando se crea la DEA, a la fecha, de Hollywoodizar’ a los líderes criminales que son uno entre varios… Los que deciden, no los conocemos, no dan la cara, se mueven en el anonimato. Hemos conocido varios que mueren en el anonimato o inventan su muerte. Entonces yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que trabajar en no normalizar la violencia es en el uso del lenguaje”, declaró el director regional de la OEM, Juan Veledíaz.