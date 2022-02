AMLO critica decisión de la SCJN sobre pregunta para revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la pregunta para la revocación de mandato y dijo que es muy complicada, por lo que pidió a la ciudadanía que corra la voz para indicar cómo se debe de votar y evitar equivocaciones para que él permanezca en el cargo.

“Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que, primero, no se conoce, la gente no sabe si va a ser sí o no, entonces pedirles a todos que busquen un buen traductor, creo que eso se tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar, y que ayuden porque es muy sencillo”, dijo el presidente al ser cuestionado en su conferencia matutina de prensa, en Palacio Nacional, sobre el acuerdo que se firmó este martes, entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral (INE), para blindar el proceso electoral de 2022, en donde se renovarán 6 gubernaturas y se realizará la consulta para la revocación de mandato.

El presidente recalcó este miércoles que hay que difundir la pregunta para que la gente “no se vaya a equivocar”, pero aseguró que los organismos electorales “van a querer que pase de noche” la consulta y acusó también a los medios de comunicación de no querer difundirla.

Asimismo, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el martes, modificar y acortar la pregunta para la consulta para la revocación de mandato que se realizará el próximo 10 de abril.

La pregunta para los ciudadanos que deseen participar en la consulta es: “¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

La Corte pretendió este martes acortar dicha pregunta, pero el proyecto fue rechazado pues se argumentó que el proceso para esta consulta ya había iniciado con la reunión de firmas para convocar a este proceso.