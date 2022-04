AMLO descalifica informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en México

Luego de que la ONU publicara un informe sobre desapariciones forzadas en México, donde recomienda al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tomar acciones inmediatas para frenar este mal; el mandatario mexicano aseguró que el informe desconoce la realidad de México y añadió que nadie va a poner en el banquillo de los acusados a su gobierno.

La ONU indicó que la mayoría de las desapariciones en el país son perpetradas por el crimen organizado y en algunos casos hay participación de funcionarios.

Ante esto el presidente dijo: "ellos no tienen toda la información. Con todo respeto, no están actuando con apego a la verdad", mientras añadió: "ya no es el tiempo de antes en que se usaba al ejército para reprimir o para rematar heridos como se hacía en la época de (Felipe) Calderón o para desaparecer a personas", acusó.

Señaló además que ningún organismo internacional pondrá a México en el banquillo de los acusados ya que se está actuando con legalidad y humanismo.

Indicó que la Secretaría de Gobernación ya está atendiendo la recomendación de la ONU: "se está atendiendo lo de la recomendaciones, lo está haciendo la Secretaría de Gobernación, ayer incluso dieron a conocer un informe, la Secretaría de gobernación”, subrayó.

En este tenor, este miércoles El Sol de México publicó que en México únicamente se han atendido 36 sentencias de las casi 100 mil existentes sobre personas desaparecidas y reportadas ante la autoridad, hecho que evidencía la impunidad en nuestro país.

Ayer, al presentar su informe sobre la visita que una comisión realizó a México del 15 al 26 de noviembre pasado, el Comité aseguró que sólo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre dos y seis por ciento, han sido judicializados, y únicamente en 36 casos ha habido una sentencia.

Por esto, la presidenta del Comité de la ONU, Carmen Rosa Villa Quintana dijo que "la impunidad es casi total", en nuestro país.