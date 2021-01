AMLO rechaza ir a la guerra contra el narco

COTIJA DE LA PAZ. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Guardia Nacional no declarará la guerra contra el narcotráfico tal y como lo hicieron las administraciones anteriores. “Es otro distintivo de los nuevos tiempos, ya no es el ‘mátalos en caliente’, ya no es declarar la guerra, ya no es ojo por ojo y diente por diente, porque si seguíamos así nos íbamos a quedar tuertos o chimuelos todos. Es respeto a los derechos humanos y garantizar de esa manera la paz y la tranquilidad”, señaló el titular del Ejecutivo.

Al inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional en Cotija de la Paz, Michoacán, dijo que la institución se está fortaleciendo cada vez más, pues pertenece al pueblo. “La Guardia Nacional ya tiene el respeto, ya se está ganando el respeto, la admiración del pueblo, está siendo bien calificada por los ciudadanos”, destacó.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En ese sentido manifestó que cuando se le pregunta a la gente sobre la confianza en las instituciones, están casi parejas en aceptación, pues recalcó que según las encuestas la GN tiene 70 por ciento de aceptación.

Mientras que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina están calificadas con 80 por ciento de aprobación.

“Vamos bien, pero tenemos que continuar avanzando, acreditando que se trata de una institución para servir al pueblo, que pone orden y al mismo tiempo respeta los derechos humanos”, reflexionó López Obrador en su visita al estado de Michoacán.

En el evento, en compañía del gobernador Silvano Aureoles y de su Gabinete de Seguridad, expuso que su administración está consciente que no depende sólo de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas el que haya paz y tranquilidad en el país. “Depende mucho de que haya justicia, de que haya trabajo, buenos salarios, que se apoye a los jóvenes, que no se les dé la espalda, que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo, para que no sean enganchados por las bandas de delincuentes”, argumentó.

En ese sentido, reiteró a los mexicanos que pueden estar seguros de que se están destinando recursos a Programas de Bienestar para apoyar al pueblo. Por lo que dijo tener confianza de que, “vamos a ir serenando al país, vamos a ir logrando la paz y la tranquilidad”.