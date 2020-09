AMLO respeta manifestaciones pero está en contra del vandalismo en la CNDH

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo respetar todas las manifestaciones sociales, pero destacó no estar de acuerdo con las agresiones y el vandalismo que imperan en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la cual se vandalizó una pintura de Francisco I. Madero.

“Entiendo que hay mucho dolor, los familiares de las víctimas están en su derecho de manifestarse, pero no creo que ese sea el camino, la violencia no se puede atacar con más violencia. Ojala se encuentre otras maneras que no sea a través de la violencia”, dijo.

Foto: Laura Lovera

Añadió que la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, es familiar de una víctima de desaparición.

“Ofrezco disculpa por lo que estoy diciendo, pero siempre digo lo que pienso y no me gustó ver el cuadro de Madero ultrajado”, enfatizó.

















Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer