Caso Giovanni no es por una disposición sanitaria: López-Gatell

En el ejercicio de la violencia ocurrida en Jalisco en contra de Giovanni López por parte de las fuerzas policiacas de Ixtlahuacán de Los Membrillos, Jalisco “no se puede invocar que esto es por una disposición sanitaria”, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario de la Secretaría de Salud explicó que en el diseño de la Jornada de Sana Distancia, el gobierno federal insistió en que las medidas no tuvieran como propósito el uso de la fuerza ni que se aplicaran a las personas, sino a sus actividades.

“Las medidas de seguridad sanitaria, establecidas por el gobierno de México, van dirigidas a estos elementos, no a las personas que utilizan estos elementos.

Foto: Presidencia

Precisamente porque identificamos que una sociedad ha sido ya por muchos años víctima de abusos, de violación de los derechos humanos, de impunidad y de una lenta procuración e impartición de justicia que todavía vive un fuerte nivel de violencia.

Si imponíamos un mecanismo de coerción y del uso de la fuerza, empezarían a ocurrir este tipo de eventos muy lamentables. Entonces no se puede invocar que esto es por una disposición sanitaria o por lo menos no justificadamente”.

A nombre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario López-Gatell expresó su condolencia a la familia de Giovani López, quien falleció luego de que fuera agredido por policías del municipio de Ixtlahuacán de Los Membrillos y como consecuencia ésta tarde ha provocado disturbios y violencia por parte de un grupo de jóvenes encapuchados en torno al Palacio de Gobierno de Guadalajara, ubicado en el Centro Histórico.

En un inicio se convocó a una protesta pacífica en el Parque Rojo y terminó con una puerta derribada, pintas, destrozos y fuego en el edificio de Gobierno, además los inconformes incendiaron dos patrullas que se encontraban cerca de este inmueble.

Justicia #JusticiaParaGiovanni: policías de Jalisco matan a un joven y crece indignación

Hugo López-Gatel aseguró que al inicio del diseño de la Jornada de Sana Distancia cuando surgía la inquietud, propuesta o idea de querer usar la fuerza para que las personas se quedaran en casa y se pudiera contener la propagación del virus, la respuesta siempre fue no.

“Porque si uno militariza o convierte a la acción de la salud pública en un asunto de fuerza y no de convencimiento y no de persuasión y no de trabajo de promoción de la salud, en primera es un desperdició, porque estamos despreciando las capacidades analíticas de la sociedad y la capacidad de la ciudadanía de tomar decisiones saludables, protegerse a sí mismos y ejercer la solidaridad con la colectividad”.

Explicó que por esa razón se determinó en el acuerdo de 31 de marzo, del Consejo General de Salubridad, donde se estableció que en la Jornada de Sana Distancia, las personas no fueran los blancos.

