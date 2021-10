Con Free Fire, criminales reclutan a menores de edad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador alertó del riesgo que hay por el uso que dan delincuentes a los videojuegos para cometer delitos y engañar a menores de edad, por lo que el mandatario envió un mensaje de alerta a los padres de familia, niños y adolescentes, sobre el riesgo de los juegos electrónicos, como Free Fire y Call of Duty, de los cuales, se mencionó en su conferencia matutina que son utilizados por criminales para engañar a los menores.

Durante su conferencia matutina, el presidente expresó que videojuegos en consolas como Nintendo, Xbox PlaySation y otros, resultan muy violentos y que “sin duda afectan y dañan” y, aunque subrayó que no se pretende prohibir su uso, reiteró su llamado para que se actúe de manera responsable con los videojuegos, con los cuales se mencionó que se está haciendo reclutamiento de jóvenes para el crimen organizado.

En su oportunidad, el subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja narró caso en el que las autoridades rescataron a tres menores de edad en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, donde, con engaños, a través del juego Free Fire, dos personas, llamados “Rafael N” y “Miriam N” ofrecieron empleo a los menores para pagarles supuestamente por hacer trabajos de vigilancia para la delincuencia organizada en Monterrey, lo que coloquialmente se le conoce como labores de “halconeo”.

Mejía Berdeja dijo que, mediante el mismo videojuego, las autoridades pudieron conocer el paradero de los jóvenes y pudieron ser liberados.

Ante esta situación subrayó que hay otros videojuegos como Call of Dutty, Grand Theft y Fornite, además de Free Fire, que sirven como medio para captación de menores por su alto contenido de violencia y apología del delito.

Esto, dijo, bajo el mismo esquema de comunicación de los videojuegos mediante perfiles falsos.

Resaltó que hay riesgos con estos videojuegos, como el acceso a internet sin ningún control y, además, del peligro de infiltración criminal, la tentativa reclutamiento e imponer estereotipos del narco cultura, sexualización temprana, así como normalización de la violencia y riesgo de acoso cibernético y real.

Ante esta situación, el presidente reiteró su llamado a pensar sobre la educación de los hijos y a no dejarlos solos mucho tiempo con las consolas de videojuegos. Por lo que aprovechó para resaltar la importancia del regreso a clases, pues dijo que ayuda mucho al desarrollo de los niños y jóvenes.

Subrayó que no se debe dar la espalda a los jóvenes ni discriminarlos. “No llamarles ninis, que era lo que hacían antes” expresó. Mientras destacó que en su administración está dedicada a garantizar el derecho de los jóvenes al estudio y al trabajo.

Finalmente, la secretaria Rodríguez recomendó una estrategia a manera de decálogo para prevenir delitos de este tipo y subrayó que el riesgo ya no está solo en las redes sociales, sino también en los videojuegos en línea, al destacar que esto representa un nuevo reto en materia de seguridad.

Planteó dentro de esta estrategia para prevenir ser víctimas de delito que no se hable o “chatee” con desconocidos; que se establezcan horarios de juego; no utilizar cuentas de correo personales para jugar ni proporcionar datos personales como números de cuenta bancaria o números telefónicos; así como no emplear micrófonos ni cámaras mientras se juega.

