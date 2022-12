Concluye plazo que dio la FES Aragón a Yasmín Esquivel para declarar sobre plagio

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón permaneció sin mucho movimiento este jueves, pues ninguno de los implicados en el presunto caso de plagio, incluyendo la ministra Yasmín Esquivel, se presentaron a rendir su declaración, como invitaron ayer las autoridades universitarias.

Esto no quiere decir que la ministra aspirante a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y compañía no hayan rendido su declaración ayer u hoy –pues la institución también les habilitó un correo electrónico para este fin– sólo que no lo hicieron de manera presencial durante esta mañana.

Aunque destaca que hasta el momento ni la UNAM ni la FES han informado si los implicados recurrieron a este recurso o algún otro para dar información a las autoridades.

A la ministra se le acusa de plagiar de su tesis con la que logró hacerse de su título profesional en 1987, el cual según la propia UNAM presentó un “alto nivel de coincidencias” con la publicada un año antes por Edgar Ulises Báez Gutiérrez, un alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM que también fue asesorado por la maestra Martha Rodríguez Ortiz.

Por el momento político en el que se encuentra la SCJN –ya que el lunes renueva su presidencia– la opinión pública y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador presionaron a la casa de estudios para que diera su conclusión antes de ese día.

Hoy, en cambio, en las horas que se tuvieron de plazo no hubo mucho movimiento en el campus, mientras que los trabajadores de vigilancia de la única entrada abierta –de tres disponibles– aseguraron que a ellos no se les avisó de ninguna actividad al interior de las instalaciones.

“Solamente estamos pendientes de la entrada de los trabajadores que están haciendo obras, pero no hay nada administrativo”, aseguró uno de ellos. Y agregó: “es un día normal”.

Esquivel Mossa, Báez Gutiérrez, Rodríguez Ortiz y los sinodales involucrados en el caso tenían hasta las 12 de hoy para rendir su declaración y aportar elementos que ayuden a la investigación que emprendieron las autoridades de la FES.

Las aportaciones se pudieron dar a partir de ayer cuando el Comité de Integridad Académica y Científica del plantel hizo el anuncio en la página oficial de la Facultad, pero hasta ahora se desconoce si este fue el caso.