En audiencia hostil, víctima de Félix Salgado comparece ante comisión de Morena

En una audiencia revictimizadora, desaseada y poco seria, compareció Basilia Castañeda Maciel durante más de tres horas para rendir su testimonio sobre la violación sexual de que fue objeto por el senador con licencia Félix Salgado Macedonio ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena; sin medidas de protección y sin temor, dijo la víctima, fue a dar la cara y no miente.

Ni uno solo de los comisionados de Honestidad y Justicia estuvo en la audiencia, sólo personal administrativo, en una sede alterna y que dio la voz a los abogados del ahora candidato de Morena, considerado como muy poderoso. Todo ello puede significar que Morena solo esté simulando.

Basilia Castañeda Maciel dijo al salir, en conferencia de prensa, que responsabiliza al presidente Andrés Manuel López Obrador de su integridad -tiene miedo- y le pidió: “que sea serio, que se ponga en el lugar de las víctimas”, que no proteja a un violador y anunció que llegará a las últimas consecuencias, pensando en todas las mujeres que ya no están; dijo que Salgado Macedonio está protegido por todas las autoridades y ella, si llega al gobierno Salgado Macedonio, tendrá que exiliarse.

En la audiencia, Basilia estuvo acompañada por nueve abogadas y una psicóloga; ahí, se quiso evadir que se trata de un asunto donde se analizan probables delitos que Morena no toma seriamente, sostuvo la jurista Patricia Olamendi Torres, quien informó se interpondrán quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el comportamiento del partido oficial en este caso.

Mañana, obligatoriamente, ante esa Comisión se presentará Salgado Macedonio, las abogadas de Basilia estarán ahí y podrán formular preguntas. Ello a pesar de que hoy mismo fue ungido como candidato ante las autoridades electorales de Guerrero, que no pusieron resistencia.

De este asunto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, comentó a SemMéxico que se ha usado el subterfugio legal de que no tiene condena para hacer avanzar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, sobre el que pesan una serie de acusaciones de violación sexual que no han sido aclaradas.

México Con #NingúnAgresorEnElPoder exigen a Morena retirar candidatura de Salgado Macedonio

Reflexionó que esto es una de las oscuridades de un proceso de luz de la paridad. Y se preguntó, indignada: “¿Con que cara vamos a aplicar la 3 de 3 a los demás candidatos? ¿Con qué cara?

Mujeres de Morena se indignaron por el registro

Paralelamente, mujeres militantes y simpatizantes de Morena afirmaron en la mañana que con indignación y desconcierto se recibe la noticia de que en el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero registró a Félix Salgado Macedonio como candidato al Gobierno del estado por parte de Morena, sin que al momento se haya emitido resolución alguna de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Y reiteraron su solicitud a la dirigencia nacional de Morena una posición clara y certera, y urgieron a que la Comisión de Honor y de Justicia en su resolución se ponga del lado de la historia, del lado de las víctimas, de lado de las mujeres y del lado de la justicia, para no permitir que un personaje con múltiples acusaciones de violencias sea candidato de Morena a ningún puesto de elección popular.

La audiencia

La audiencia, que no circuló citatorio alguno a Basilia, según ella misma explicó, transcurrió en un ambiente tenso, agresivo, en la que la victimizaron sistemáticamente; ella dijo: “daré la batalla por ser escuchada”, y afirmó que “me sentí agredida, yo soy la víctima”. Y agregó, para quien quiera oírla, que esto no es “una guerra sucia”, “no miento”, “di mi declaración”, no está bien, siguió, que el Presidente de la República defienda a un violador, sostuvo con la voz quebrada.

Ante unas nueve periodistas, en la banqueta de un hotel de la avenida Reforma, reiteró una y otra vez que “no se trata de otra cosa”, sino de un violador, seguramente protegido –con guaruras- y, reflexionó, “todo parece una simulación”, porque sólo había abogados y lo que urge, debe saberlo López Obrador, es aclarar y arreglar.

Fue entonces que habló de su situación, porque no tiene el apoyo ni de la Fiscalía de Guerrero ni de otra autoridad, tal vez, adelantó, “tenga que asilarme, para que no me pase nada”. Si este personaje llega a la gubernatura: “¿se imaginan que puede hacerme, hacerle a otras mujeres”. Y desechó la idea de esconderse, pero sí de irse a vivir a otro país, porque “no me van a callar”. Pidió a Morena, a los políticos y al Presidente que “sean serios, porque hasta ahora no hacen nada por las mujeres que piden solamente sus derechos, y ellos, -las autoridades- tienen la obligación de actuar y dar seguridad a todas las mujeres”.

La abogada y jurista de la organización Nosotras Tenemos Otros Datos, Patricia Olamendi Torres, sostuvo que la audiencia fue un evento de violación a los derechos humanos de Basilia, porque cuatro abogados intentaron revictimizarla, actuaron agresivamente. Esa audiencia, dijo, es un intento de alargar la aclaración y resolución del caso, fue, lo menos, “extremadamente hostil”, fueron muchas horas y sin explicación no asistieron uno sólo de los consejeros.

Luego señaló que no se trataba de algo simple, sino de desahogar los probables delitos de un candidato y es claro, agregó, que no se trata de una falsa impugnación.

Política Morena avala a Salgado Macedonio como precandidato a gubernatura

Movilización a las puertas de Palacio

Alrededor de las 7:00 de la mañana, integrantes del Colectivo Nacional Feminista realizaron un performance frente a Palacio Nacional para expresar su rechazo al registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Exigieron la revocación inmediata de su precandidatura, así como el impedimento para que retome su curul, para que como ciudadano enfrente el proceso legal correspondiente.

Solicitaron que se haga efectivo el impedimento a registro para ocupar un cargo de elección popular a ciudadanos de cualquier partido político en toda la República Mexicana que cuenten con un antecedente de violencia planteado en el 3 de 3 contra la Violencia.

Al presentar su performance “Un violador en tu camino”, las feministas acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de encubrir a un violador.

Las manifestantes señalaron que el senador morenista no debería estar en ninguna boleta, ni ser candidato de ningún partido, sino estar dentro de una cárcel, pero señalaron que “ni así las víctimas encontrarían respuesta y ni así las víctimas, viéndolo en la cárcel, repararán el daño, el agravio, el ultraje de los hombres del poder, como Félix Salgado Macedonio”.

En el manifiesto presentado por el colectivo se recuerda que el 30 de diciembre el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que el senador con licencia Félix Salgado Macedonio será el único precandidato a gobernador de ese partido por el estado de Guerrero.

No obstante que en diciembre, mes en el que se habría llevado la encuesta para elegir al candidato, a través de redes sociales y medios de comunicación filtraron el expediente que contenía una carpeta de investigación por el delito de violación en contra del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, situación que vulneró la identidad y seguridad de una de las víctimas.

En el mismo orden de ideas, en el documento se menciona que el pasado 8 de enero, en su conferencia matutina, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en un hecho sin precedentes, respaldó su precandidatura argumentando que son situaciones “partidistas y producto de la temporada” sin tomar en consideración que aún se encuentra vigente la denuncia por violación realizada en el 2016 y ratificada en el 2017, así como una queja de acoso que data del año 2007.

Aseguran que son mujeres organizadas, indignadas y llenas de rabia, y buscan la justicia ante tanta impunidad en una sociedad misógina y feminicida.

La revolución de las mujeres despertó y en todo el mundo han caído cineastas, actores, artistas, pastores, curas; ahora entonces ¡que caigan los políticos! Los delitos de violación no prescriben, no se olvidan. No toleraremos ningún encubrimiento patriarcal.

Mujeres de Morena se posicionan

Encabezadas por la diputada, presidenta de la comisión de igualdad de la Cámara de la Paridad, Wendy Briseño Zuloaga, señala que al conocerse la ratificación de la candidatura de Salgado Macedonio, sucede a pesar de que la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido aún no ha resuelto la viabilidad de su registro; no obstante, las acusaciones en su contra por violencias sexual y de género.

Indignadas en un posicionamiento firmado por militantes, simpatizantes, legisladoras, funcionarias y diversos liderazgos de mujeres de Morena, recordaron que se han movilizado a través de múltiples llamados: cartas a la dirigencia nacional del partido, secretaría, así como órganos internos de decisión y un Punto de Acuerdo presentado por las diputadas de Morena, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, María Wendy Briceño Zuloaga, Rocío del Pilar Villarauz Martínez y Laura Imelda Pérez Segura.

En la primera carta, fechada el 6 de enero del presente año y dirigida a Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, y Citlalli Hernández Mora, secretaria general de Morena, se expresaba la preocupación e indignación de que a pesar de que existen acusaciones y denuncias en contra del Senador Félix Salgado, las cuales han sido documentadas, se le haya permitido participar en el referido proceso de selección y posteriormente beneficiado en los resultados de la encuesta realizada. Y se les señalaba que “resulta necesario que nuestros órganos partidistas revisen esta decisión con base en los antecedentes señalados, y se aclare y dilucide esta grave situación”.

La carta estaba firmada por decenas de legisladoras, funcionarias y liderazgos de mujeres de Morena.

El 21 de enero, desde la Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada Wendy Briceño Zuloaga, se emitió un pronunciamiento sobre la obligación electoral de los partidos a cumplir con el 3 de 3, y llamado a la Fiscalía de Guerrero respecto al caso de Félix Salgado Macedonio.

Sociedad Feministas exigen a Morena analizar candidatura de Salgado Macedonio

En dicho pronunciamiento se asentaba que el resultado de la encuesta que mostraba a Félix Salgado Macedonio como favorito a la candidatura al gobierno del estado de Guerrero por parte de Morena y la coalición a formarse, contraviene disposiciones electorales como la 3 de 3 contra la violencia, pues el precandidato ha sido señalado como presunto responsable en un caso judicializado de violación contra una mujer y sobre el cual se han hecho múltiples reseñas por distintos medios.

El 1º de febrero, cientos de mujeres militantes y simpatizantes de Morena firmaron una carta pública dirigida a Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional; Citlalli Hernández Mora, secretaria general; Alejandro Peña Villa, senador de la República; Esther Gómez Ramírez, secretaria de la Diversidad Sexual; Carlos Evangelista Aniceto, secretario de Combate a la Corrupción del CEN; e integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, a quienes se les solicitaba garantizar el respaldo a las víctimas y demostrar con acciones lo que sostenemos en dichos. “Justo en esta época la 4ª transformación da la confianza para buscar justicia. Nuestro interés como mujeres de Morena es la dignidad de la gente, la justicia para las víctimas, refrendar la confianza ciudadana cerrando la posibilidad de perpetuar a personajes turbios, como lo hicieron durante años muchos partidos. Por esto en Morena somos diferentes en un ejercicio distinto de la política”.

Asimismo, el 10 de febrero quedó registrado el Punto de Acuerdo en el que se exhorta a la Fiscalía del estado de Guerrero para que concluya a la brevedad el estudio y análisis jurídico por parte de la Dirección General Jurídico Consultiva respecto de la carpeta de investigación radicada con el número 1203027010000202017, para que se determine la procedencia o no de la acción penal, así como a llevar a cabo una investigación exhaustiva para aclarar y en su caso fincar responsabilidades a los servidores públicos de esa Fiscalía y de cualquier otra instancia, por las omisiones que pudieran existir en la integración y sustracción de las carpetas de investigación relacionadas con las denuncias por violación que existen en contra del Senador con licencia Félix Salgado Macedonio.

El exhorto también se dirige a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que inicien una queja de oficio e investiguen presuntas violaciones a derechos humanos en el caso de la periodista víctima de la presunta agresión del Senador Félix Salgado Macedonio, y de otros casos que resultaren, por las omisiones de las autoridades encargadas de la procuración de justicia en el estado de Guerrero.

Con indignación y desconcierto se recibe la noticia de que en el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guerrero ya quedó registrado Félix Salgado Macedonio como candidato al Gobierno del Estado por parte de MORENA, sin que al momento se haya emitido resolución alguna de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Ante ello solicitamos una posición clara y certera de la dirigencia nacional del partido y la resolución de la Comisión de Honor y de Justicia, con el llamado reiterado a ponerse del lado de la historia, del lado de las víctimas, de lado de las mujeres y del lado de la justicia para no permitir que un personaje con múltiples acusaciones de violencias sea candidato de Morena a ningún puesto de elección popular.