Espacios “libres de niños”, la sutil discriminación social a madres e hijos

Seguramente has visto u oído hablar de los espacios o lugares 'libres de niños', su principal objetivo era proteger a los menores de cosas, imágenes o conductas no aptas para su edad, sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en una tendencia de los adultos por no querer compartir el espacio público con niños.





A esta tendencia por excluir a los niños y niñas de los lugares públicos se le denominó 'niñofobia', la cual se caracteriza por una discriminación sistemática de las infancias que va más allá de solo prohibir su entrada a lugares o eventos, sino que se trata de una conducta donde se percibe a los niños y niñas como seres molestos e inferiores a los adultos sin tomar en cuenta sus necesidades.

La 'niñofobia' no solo afecta directamente a las infancias sino también a las madres que son principalmente quienes ejercen el rol de cuidadoras, a muchas madres se les impide el acceso a lugares y eventos, pero no solo eso, muchas se deben enfrentar a miradas burlonas o comentarios agresivos.

Si todo esto no fuera suficiente, la mayoría de las personas que rechazan la presencia de los niños culpan y señalan a los padres de no saber controlar o educar a sus hijos, sin tomar en cuenta que los niños sanos comúnmente hacen ruido, gritan, lloran y demás.

Para miles de madres alrededor del mundo, se ha vuelto de suma importancia visibilizar la discriminación que sufren los niños y afecta a madres por igual.