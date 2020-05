Gobernadores piden a SEP no reprobar a los niños

La Secretaría de Educación Pública (SEP) recibió la propuesta de los gobiernos estatales para que los estudiantes de educación básica del país no sean reprobados y la calificación mínima sea de 6 en “este ciclo escolar, que está en situación extraordinaria” por la epidemia de Covid-19.

Durante reuniones virtuales con los secretarios de educación del país, el subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica comunicó que no habrá regreso a las aulas en el actual ciclo escolar y que el fin de cursos virtuales será el 30 de junio debido al comportamiento de la pandemia por el Covid-19.

Consultados por El Sol de México, secretarios de educación de los estados comentaron que, ante la determinación de 27 gobernadores de no regresar a las aulas, “a la Secretaría de Educación Pública no le quedó de otra, se le adelantaron los gobernadores” y hoy el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, anunciará que no habrá regreso a las escuelas, porque el comportamiento desigual de la epidemia no lo permite.

En las últimas horas de ayer los secretarios y representantes de las entidades sostuvieron encuentros regionales virtuales con la idea que en la próxima sesión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) se presente a la SEP la propuesta para modificar los criterios de las Normas Específicas de Control Escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regulación y certificación en la educación básica.

Las calificaciones se asignarían a niños de tercero de primaria en adelante y de secundaria a partir de diferentes criterios: la primera alternativa sería considerar un promedio de las dos calificaciones parciales obtenidas hasta antes de la suspensión presencia de clases. Para quienes van a presentar las carpetas de experiencias y dieron seguimiento a través de las clases virtuales se propone que ello sirva como puntos adicionales.

En el caso de los alumnos que tenían bajos promedios, la propuesta es que presenten trabajos adicionales, en un sistema extraordinario muy flexible que les permita aprobar el año escolar.

Para el caso de preescolar y primero y segundo de primaria, la norma establece “con solo asistir aprueban”. Se prevé que en la primera semana de julio se entreguen calificaciones y certificados

