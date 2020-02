Habrá cartilla militar también para mujeres

Como parte de la apertura y la equidad de género, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) otorgará a las mujeres que decidan realizar el Servicio Militar Nacional (SMN), la cartilla militar que servirán como documento oficial tanto en el país como en el extranjero, por lo que se espera que este año, al menos 300 mil mujeres acudan a los centro de entrenamiento del Ejército mexicano y la Secretaría de Marina (SEMAR) a cumplir con un deber que, hasta antes del año 2000, era solo exclusivo para hombres.

En un recorrido que hizo El Sol de México al taller autográfico de la Sedena, ubicado a al interior del Antiguo Colegio Militar en Popotla, el Teniente Oficinista, Baltazar Rivera Rivera, de la Dirección General del Servicio Militar Nacional, sostiene que, desde el año 2000, solo se entregaba un reconocimiento a las mujeres que hacían su servicio militar, pero a partir de este año se decidió entregarles la cartilla militar con lo que se inició con la impresión del documento el cual será idéntica a las que se entrega a los hombres.

La decisión del alto mando, marca un cambio desde hace más de 70 ya que desde el año 2000 a la fecha, un total de 94 mil 945 mujeres han acudido de manera voluntaria a realizar el servicio militar a sabiendas que sólo recibirían un reconocimiento.

Para cumplir con este trámite, las y los aspirantes deben acudir a la oficina de reclutamiento en la cabecera municipal o alcaldía para entregar copias de los documentos de identidad nacional y de comprobación de residencia.

El Teniente Rivera, explicó que se ha permitido a las mujeres realizar el SMN de manera voluntaria, realizando sólo el 30% de las actividades que realizan los hombres, pero con la diferencia que sólo se entregaba un reconocimiento que avalaba su participación como voluntarias en el Servicio.

“Se les da instrucción militar, academia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, protección civil, primeros auxilios plan DN-III-, educación física y defensa personal, pero no se les exigía que llevaran a cabo el entrenamiento como el de los hombres”, explicó Baltazar Rivera.

Puntualizó, en entrevista, que es una realidad que dentro de la igualdad de género, hombres y mujeres físicamente “no somos iguales, porque las actividades que hacen los hombres son diferentes, por lo que a ellas se les invita a que las realicen, no exigiéndoles hacer más de lo que no pueden”.

Como cada año, los jóvenes mexicanos que han cumplido los 18 años, deben acudir al centro de reclutamiento más cercano a su domicilio y una vez que han entregado sus documentos, se hace un sortero para saber si marcharan o no, la famosa bola blanca, bola negra o bola azul.

“Si (al joven) le toca bola blanca deberá realizar el SMN en el Ejército mexicano, por lo que se quedará ‘encuadrado’ en los centros de entrenamiento de la Defensa; si toca bola azul, será ‘encuadrado’ en los centros de entrenamiento de Marina y si es bola negra, es el personal que no lleva a cabo las actividades sabatinas”, aseveró el Teniente.

Por lo anterior y una vez sorteado este trámite, los jóvenes mexicanos reciben una capacitación en 45 sesiones, que inicia el primer sábado de febrero al primer sábado de diciembre, en un horario de las 8 de la mañana a 1 de la tarde.

Los que no acuden, señala, no se les sanciona, ya que es un deber constitucional consagrado en el artículo Quinto de la Constitución,” lamentablemente algunos lo cumplen y otros no aunque es obligatorio”.

Sobre entrenamiento, el Teniente señala que es impartido por hombres y mujeres, siempre marcado por el respeto. “No hay limitantes por ser mujer, pero si se les invita a que hagan lo que puedan, si a una mujer la limito no le estoy dando la posibilidad de demostrar algo que quizá puede hacer, hay que darle la oportunidad”.

Dejó claro que hasta el año pasado, 94 mil 925 mujeres ha cumplido con el SMN, “Entre 800 y mil 100 por año se reciben desde el año 2000 a la fecha, esperamos que aumente el número de mujeres que deseen hacer el Servicio Militar, y se den cuenta de la disciplina y todo lo que tiene el Ejército mexicano”.

Por su parte, el Sargento Primero de imprenta, Bartolo Lechuga Negrete, informó que se está trabajando en tres turnos, para imprimir 300 mil cartillas que serán entregadas a aquellas mujeres que desde el primer sábado de febrero y hasta el 1 de diciembre, hayan acudido al entrenamiento militar.

El encargado de elaborar las cartillas para mujeres, señala que en total 60 personas participan en la elaboración del documento oficial, a través de varias máquinas de fabricación alemana que imprimen, cortan y formatean cada una de las cartillas que mide 11 por 15 centímetros

Lechuga Negrete refirió que cada una de las hojas que contiene la cartilla son cuidadosamente elaboradas y en caso de que haya errores se desecha y se levanta un acta, ya que al ser un documento oficial, se debe cuidar cada detalle en su elaboración.

Cabe destacar que una vez que son terminadas, se entregan a la Dirección General del Servicio Militar Nacional quien se encarga de poner los datos de los hombres y mujeres que cumplieron con el servicio y entregarlas en diciembre próximo.