Iniciativa WCK entrega de comida gratuita en Acapulco

ACAPULCO.- La iniciativa global World Central Kitchen (WCK), creada y presidida por el chef español José Andrés, inició la entrega de alimentos gratuitos a la población afectada por el huracán Otis, a través de la entrega directa de comida en puntos estratégicos, como Puerto Marqués, así como en tres restaurantes y ubicados en la Costera Miguel Alemán.

Luego de atender las necesidades primarias de alimentación a comunidades afectadas por guerras, fenómenos naturales o hambrunas, la organización civil ha distribuido en los últimos días paquetes de comida preparada que va desde tortas, sándwichs, hasta guisados acompañados de arroz, frijoles de la olla y papas.

La columna vertebral de esta iniciativa global, de acuerdo con mensajes difundidos en la red social X por el chef José Andrés, es la de arraigar la idea de que "una comida bien pensada y recién preparada no es solamente algo indispensable después de sufrir una catástrofe, sino que además sirve para recordar que esa persona no está sola, que alguien está pensando en ella y que a alguien le importa".

Comedores de World Central Kitchen. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

"Cuando se necesitan servicios médicos en una crisis humanitaria, se traen médicos y enfermeras. Cuando se necesita reconstruir infraestructuras, se traen ingenieros y arquitectos. Y si tienes que alimentar a la gente, necesitas chefs profesionales", menciona el chef español en uno de sus mensajes.

El Sol de México asistió al restaurante Oleaje, ubicado a media calle de la Glorieta de la Diana Cazadora, en el corazón turístico de Acapulco, donde voluntarios, encabezados por el dueño del lugar, Diego Acosta, originario del puerto, distribuyeron comida gratuita a decenas de personas que transitaban por el lugar.

Comedores de World Central Kitchen. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

El restaurantero señala que estarán brindando ese apoyo "hasta que se necesite".

Es crucial para unirnos como acapulqueños y levantarnos de esta tragedia

Comedores de World Central Kitchen. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

World Center Kitchen y su fundador iniciaron su ayuda humanitaria en 2010, en Haití, luego del devastador terremoto que ocurrió en ese país caribeño, preparando comidas gratuitas en los campamentos de damnificados por el fenómeno natural.

José Andrés afirma que la meta es entregar 200 mil paquetes de comida gratuita a la población, sobre todo la más pobre, al término de esta semana, pero subraya que en este momento el gran reto es la distribución de agua embotellada.