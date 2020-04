Javier Alatorre se equivocó al llamar a no hacerle caso a López-Gatell sobre Covid-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su "amigo" Javier Alatorre, conductor del noticiero Hechos, de TV Azteca, se equivocó al llamar a los ciudadanos a no hacerle caso al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre las cifras de contagios y muertes por la pandemia del Covid-19.

"Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre, anoche que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo Lopez-Gatell, creo que fue una actitud no bien pensada porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error como cometemos errores todos, además hizo uso de su libertad, cada quien puede expresarse, no debe de haber linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista e inclusive que pueda decir algo en estos momentos difíciles que afecte a la colectividad, incluso que pueda ser hasta dañino para los seres humanos", dijo el mandatario.

López Obrador aclaró que aunque Javier Alatorre tiene el derecho a manifestarse, no está bien llamar a no hacerle caso a López-Gatell, porque es una autoridad que representa a los mexicanos. "Él nos representa, a mi me representa, yo me siento respetado por él, yo, mi familia. Considero que todo los mexicanos debemos hacerle caso a los especialistas".

"Mi recomendación es que sigamos las instrucciones, los consejos que nos están transmitiendo los especialistas, de manera muy particular, las recomendaciones de Hugo López-Gatell, es una gente con mucha preparación, es un científico, y además es un hombre responsable, honesto, le tenemos toda la confianza, además él está apoyado por un grupo de especialistas, de científicos".

Por otro lado, aseguró que México es el país con mejores resultados al combate de la pandemia, por lo que los mexicanos deben continuar con las recomendaciones de médicos, especialistas, científicos, ya que- dijo-es un grupo excepcional que está asesorando. También señaló que la calificación de los ciudadanos es de 10 porque está haciendo caso al quedarse en casa, cuidando a grupos vulnerables a contraer el virus.

"Vamos bien enfrentando la pandemia, y puedo mostrarlo con resultados, lo que pasa es de mal gusto compararlos con otros países cuando se trata de desgracias, dolor humano, pero México es el país con mejores resultados".

La declaración de Javier Alatorre

Al llamado también se unió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien dijo que López-Gatell es la voz autorizada para dar información que tiene que ver con el sector salud, y llamó a ciudadanos a mantener la unidad ante la emergencia sanitaria por la que atraviesa México por la pandemia.

La declaraciones de López Obrador y Sánchez Cordero se dan luego de que Javier Alatorre, conductor del noticiero Hechos, de TV Azteca, llamó a no hacerle caso al subsecretario de Salud sobre las cifras de contagios y muertes por el virus, pues -aseguró- ya se volvieron irrelevantes.

"Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre el Covid-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell", expresó Javier Alatorre en Hechos.