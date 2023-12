La 4T reduce promoción cultural en el mundo

Por falta de presupuesto y la reprogramación de eventos suspendidos por la pandemia de Covid-19, la promoción cultural de México en el mundo ha disminuido durante la Cuarta Transformación.

Las muestras gastronómicas, la escultura, la literatura y el cine son, en ese orden, las expresiones culturales más golpeadas por la “austeridad republicana” aplicada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En estos cuatro rubros se organizaron en conjunto 897 eventos, contra mil 438 en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en los últimos cinco años las embajadas en el exterior organizaron un total de cuatro mil 97 eventos culturales de esas y otras actividades, 11.8 por ciento menos respecto a la gestión anterior.

La promoción cultural en este gobierno ha prevalecido en Estados Unidos y Canadá, socios estratégicos de México, mientras que en América Latina, Europa, Asia, África y Medio Oriente tiene poca presencia.

Las embajadas en el mundo organizaron 420 muestras gastronómicas, de las cuales 312 se presentaron en la Unión Americana y Canadá y 108 en el resto del orbe. En el mismo periodo de Peña Nieto fueron 701 eventos de este tipo. Entre las actividades gastronómicas de promoción de la llamada diplomacia cultural están catas de mezcal y tequila, visitas a restaurantes mexicanos, entrevistas con chefs mexicanos, difusión de recetas tradicionales o dinámicas con niños y jóvenes.

Según los datos a los que este diario tuvo acceso, en presentaciones de libros o ferias del rubro fuera del país, este año únicamente hubo participación en 116 eventos, 60 menos que en el quinto año de Peña Nieto, destacando la presencia de México en la Feria Internacional del Libro de La Habana, de abril.

Lo mismo sucede con la difusión y promoción del cine mexicano, con sólo 323 eventos en cinco años frente a los 467 del gobierno priista anterior.

Al responder una pregunta de este diario, la Cancillería dijo que el motivo de la disminución de eventos culturales en las representaciones en el exterior se debe principalmente a la falta de presupuesto, pues “no resulta económico el traslado de exposiciones y artistas a otros países”.

También destacó que por más de un año todas las actividades culturales fueron suspendidas, debido a la pandemia por Covid-19, y han tenido que reprogramarse poco a poco.

De acuerdo con los Lineamientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la agenda de promoción cultural de México recae en las oficinas de cooperación de cada embajada, la cual destina un porcentaje de su presupuesto anual para difundir la cultura mexicana; en la mayoría de las representaciones el monto no llega a cinco por ciento, por lo que se recurre a empresas privadas para fondear los proyectos.

“La embajada recibe regularmente numerosas consultas y propuestas de parte de mexicanos y extranjeros para organizar o coorganizar eventos culturales. La cantidad de solicitudes supera los recursos económicos, humanos y de tiempo, por lo que es necesario realizar una selección cuidadosa de los eventos que reciben apoyo”, indica un anuncio publicado en la página oficial de la embajada de México en Finlandia.

De 2019 a octubre pasado, la administración del presidente López Obrador presentó 38 exposiciones de escultura en el mundo, frente a las 94 en el mismo periodo del gobierno de Peña Nieto.

Javier Arredondo es escultor mexicano, originario de Guadalajara, Jalisco, y desde 2021 ha intentado, sin éxito, llevar su trabajo a otros países. En entrevista con El Sol de México, aseguró que mejor optó por difundir su arte a través de redes sociales, pues la respuesta en al menos tres embajadas (España, Colombia y Alemania) ha sido que su solicitud será tomada en cuenta, pero que los presupuestos para exposiciones han sido reducidos y hay una gran demanda.

“Afortunadamente existen hoy las redes sociales, porque ya me cansé de aplicar y aplicar y que no suceda nada. Incluso las propias oficinas culturales me han recomendado conseguir el apoyo económico de alguna organización o empresa desde México para lograrlo”, dijo.

Las exposiciones de fotografía, de artesanías y la difusión de música mexicana, que incluyen presentaciones en vivo de grupos y eventos musicales por internet, han sido las actividades culturales que más ha impulsado la Cuatroté en el exterior, aunque también han disminuido (excepto las exposiciones de artesanías), con 12 eventos menos en conjunto que la administración anterior.