Los más pobres perdieron recursos para ir a la escuela, advierte extitular del INEE

“Hay estudios que demuestran que los más pobres perdieron recursos del Estado para poder apoyar la asistencia a la escuela, porque esos recursos se fueron a los más ricos, que no lo necesitan”, dice Sylvia Schmelkes del Valle, quien fue la primera presidenta del desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) de 2013 a 2017.

En entrevista con El Sol de México, señala que entre los errores en el sistema educativo nacional durante el sexenio que está por terminar, están el manejo en la pandemia de la educación, la desaparición de programas dirigidos a poblaciones vulnerables y la universalización de las becas educativas.

“Cuando se hacen becas de naturaleza universal, además de que cuesta muchísimo dinero, se deja de invertir en programas educativos”, dice la también investigadora de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

¿Cuáles son los principales aciertos y los principales errores que usted identifica en el sistema educativo nacional durante este sexenio?

Yo creo que un error fundamental, quizás el más importante de todos, fue la manera como se manejó la pandemia y la pospandemia. Es decir, durante la pandemia, pues el recurso de la Secretaría de Educación Pública fue el aprendizaje a distancia. Eso fue lo mismo en México que en cualquier otro país, pero en el caso de México sucedieron algunas cosas especiales, por ejemplo, el tiempo que permanecieron cerradas las escuelas. De todos los países del mundo estamos entre los ocho que más tiempo cerraron escuelas.

Otra cosa que me parece muy grave es que el presupuesto educativo se va prácticamente todo él, casi el 90 por ciento, al gasto corriente; salarios de los maestros que son la mayor parte del presupuesto, pero también es el pago de luz, el pago de agua. Hay un porcentaje muy pequeño del sistema educativo que se destina, adicionalmente, a programas especiales que permiten atender a grupos especiales de población o permiten atender con mayores recursos aquellos que están en zonas muy apartadas o que están en condiciones de migración, como los jornaleros agrícolas migrantes o los indígenas.

Todos estos programas que existían antes se cancelaron. Se cancelaron las Escuelas de Tiempo Completo, el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, que atendía a indígenas, población en condición de migración, población con discapacidad y daba más recursos a las Telesecundarias, dejó de existir. No eran muchos, porque el presupuesto para estos programas no es mucho, pero se destinó a becas.

Ya había becas (Prospera, Oportunidades o Progresa), eran becas focalizadas y además estaban condicionadas a tener atención en salud. Esas becas se convirtieron en becas universales, es decir, se le dieron a todo el mundo y cuando se hacen becas de naturaleza universal, además de que cuesta muchísimo dinero, se deja de invertir en programas educativos o se está financiando a quienes no lo necesitan.

¿Qué opina usted de que en este sexenio se eliminó la evaluación docente y, prácticamente, no se tiene un diagnóstico real de cómo está el sistema educativo?

En cuestión docente y en cuestión también de los estudiantes tampoco tenemos evaluaciones. Eso es una situación sumamente grave. De la evaluación docente sabemos los problemas que causó y la manera en la que se manejó comunicativamente el asunto, como una evaluación punitiva, que nunca lo fue.

Algunas evaluaciones sí permanecen, pero la evaluación de los estudiantes es la que no existe. No sabemos nuestros estudiantes cómo están. Después de la pandemia lo que debimos hacer fue evaluar para saber dónde estaban los niños y qué tipos de apoyos necesitaban.

Ahora ya se anunció que vamos a salir de cualquier, digamos, ejercicio futuro de Laboratorio Latinoamericano de Calidad Educativa. De PISA, no sé por qué no se ha anunciado si seguimos o no seguimos, y pues las evaluaciones diagnósticas que se hacían en México antes por Planea se dejaron de hacer y lo que tenemos no es confiable.

¿Qué opina del trabajo que de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)?

Yo creo que hace mucho trabajo y muy poco de ese trabajo lo da a conocer, ni siquiera mucha gente conoce la existencia de Mejoredu. La verdad creo que ha hecho cosas muy valiosas, por ejemplo, ha producido muchísimos materiales para la formación de docentes, con lo que ha venido a sustituir una función que de hecho le debe de corresponder a la SEP. Ahorita acaban de sacar uno sobre educación indígena.