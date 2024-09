Marea Rosa suspende marcha y cita a manifestación en Senado por reforma judicial

La organización denominada “Marea Rosa” suspendió la marcha que tenían prevista para el 8 de septiembre y pidió a sus integrantes estar atentos a la fecha en que llegue el dictamen de reforma al Poder Judicial al Senado de la República e iniciar una manifestación permanente y exigir a los 43 opositores que voten en contra de la modificación al sistema judicial mexicano.

“La República pende de un hilo, si las y los 43 senadores votan en contra de la reforma al Poder Judicial, se salvaría la autonomía del Poder Judicial, la división de poderes, la Democracia y la República, eso está en juego en los próximos días”, dijo Claudio X. González integrante de la Asociación Civil “Unid@s” durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

Se trata de 22 legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), 16 del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 5 senadores de Movimiento Ciudadano (MC) a quienes les han pedido que “no se rajen y aguanten las presiones ante la Reforma Judicial”.

La Marea Rosa se manifestó en contra de bloquear los accesos del Senado de la República y subrayó que es muy importante que los legisladores de oposición asistan a las sesiones y emitan su voto en rechazo a la reforma judicial y evitar que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por elección popular.

“Nosotros no vamos a bloquear el Senado, nosotros queremos que los Senadores sesionen y voten en contra: ni impediremos que sesionen”, aseguró Lucía Medina al destacar que, hasta el momento, no tienen sospechas de que alguien de oposición tenga intención de apoyar a Morena y sus aliados como lo hicieron dos senadores del PRD hace unos días y que se pasaron a la bancada morenista.

La Marea Rosa expuso dos actividades para supervisar el trabajo legislativo de oposición para frenar la Reforma Judicial: el Democratómetro con el que registrarán la intención del voto de los Senadores de oposición en la Reforma Judicial y con la desaparición de organismos autónomos.

La segunda actividad responde al llamado que hace la Marea Rosa a sus integrantes a estar atentos cuando llegue el dictamen de reforma al Poder Judicial al Senado y exigir a la oposición que exhiba su intención de voto.

Claudio X. González y Lucia Medina. / Foto: Adrián Vázquez

“Nos faltan 37 senadores que respondan a la voluntad popular y hemos también decidido poner afuera del Senado, dos pantallas una por la calle de Madrid y otra en Paseo de la Reforma, para exponer cuáles Senadores ya han respondido e invitamos a la gente a que busquen a estos Senadores para que lo hagan por quienes votaron por esos 43 senadores de oposición”, se dijo durante la conferencia de la Marea Rosa.

Claudio X. González y Ana Lucía Medina, integrantes de la Marea Rosa y de la Asociación Civil “Unid@s”, exigen a los Senadores evitar que Morena y sus aliados aprueben la Reforma Judicial.

“Les estamos enviando un mensaje claro de respaldo por la ciudadanía y de exigencia y que se comprometan públicamente y que sea en video, que quede testimonio: que asistirán a las discusiones en el Senado: pasan lista y se quedan en el Senado”, dijo Medina al destacar que hay quienes pasan lista y se se salen de las sesiones.

Los senadores de oposición que ya participaron en el llamado Democratómetro son: Lilly Téllez, Enrique Vargas, Verónicas Rodríguez, Guadalupe Murguía, Francisco Ramírez y Marko Cortés.

La Marea Rosa expuso que así como impidieron que avanzara el Plan A con la reforma al Instituto Nacional Electoral del 2022 y luego con la inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2023, así también evitarán que se afecte la autonomía del Poder Judicial con el Plan C.

“Viene la revancha del Plan C, al Presidente (Andrés Manuel López Obrador, no lo anima la mejora la justicia, es la destrucción de quien no estuvo a favor de sus proyectos”, finalizó Claudio X. González uno de los personajes más criticados y expuesto por el titular del Ejecutivo federal en sus conferencias mañaneras.