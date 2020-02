Hay alta probabilidad de que el coronavirus llegue a México: SSa

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell enfatizó que existe una "alta probabilidad" de que el coronavirus llegue a México.

Destacó que así como Estados Unidos y Canadá, México fue de los primeros países en establecer una técnica de diagnóstico contra este virus con epicentro en Wuhan, China, el cual ha cobrado la vida de más de 400 muertos y 20 mil 438 infectados hasta ahora.

La semana pasada, López-Gatell aseguró que cuando llegue el coronavirus al país "hay que mantener la calma", pues se cuenta con un protocolo de preparación y respuesta.

Por otra parte, el presidente López Obrador dijo que este virus "no es tan fatal" y esta mañana en su conferencia matutina señaló que "no ha habido coronavirus. Estamos preparados. Nosotros no vamos a hacer lo que se hizo una ocasión..."

En México se han descartado 10 posibles casos de coronavirus, incluyendo el que se reportó ayer en Jalisco.

Cabe recordar que el pasado sábado estudiantes mexicanos procedentes de China, arribaron al país tras la crisis provocada por el nuevo coronavirus, aseguraron que los precios en alimentos y servicios habían aumentado de manera exagerada.

"Pedimos apoyo por los recursos, ya todo estaba cerrado. Ya no había verduras, los supermercados estaban cerrados, comíamos pollo Kentucky Fried Chicken. Pagábamos 500 pesos por comida en China", comentó una estudiante.

El jueves pasado la Organización Mundial de Salud (OMS) lo declaró emergencia internacional por la propagación de éste en al menos 20 países.