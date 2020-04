Pemex reporta 35 muertos y 300 casos de Covid-19

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que suman 300 casos y 35 muertos por Covid-19, de los cuales 19 ocurrieron en jubilados, 10 en familiares, cinco en trabajadores y un externo.

Explicó que hasta el día de hoy se han registrado dos mil 98 casos sospechosos, se han realizado 732 pruebas de diagnóstico, con las cuales se han logrado descartar 432 casos y confirmar 300.

Detalló que de los 300 pacientes, 93 han sido dados de alta, 108 continúan en aislamiento domiciliario, 42 se encuentran en hospitalización en un pabellón aislado y 22 en terapia intensiva.

📌 Reporte de estado de salud de trabajadores y derechohabientes de #PEMEX afectados por #COVID19 al 28 de abril de 2020.#UnidosSaldremosAdelantehttps://t.co/oqXNkdqVEZ pic.twitter.com/AYKFzGdSOt — Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 29, 2020

A través de un comunicado, Pemex lamentó el fallecimiento de las personas afectadas por el virus y reiteró que sigue implementando un modelo de prevención integral para minimizar el contagio de Covid-19 entre la comunidad petrolera y sus derechohabientes.

En continuidad con las medidas preventivas del protocolo de la Fase 3 para evitar contagios de coronavirus en instalaciones marinas, se cuenta con un programa de desembarque de tres mil 94 personas en estos centros de trabajo durante 5 días, el cual inició a partir del 26 de abril y concluirá el jueves 30 de abril, considerando los puertos de Ciudad del Carmen, Campeche y Paraíso, Tabasco. En base a lo programado, a la fecha, se han desembarcado a mil 477 personas.

"El retiro de personas está centrado en funciones no esenciales que no afectan la operatividad de las instalaciones petroleras costa afuera", afirmó la empresa petrolera.

Por último, la empresa dijo que hasta el día de hoy se han atendido por videoconferencia a mil 281 derechohabientes, entre los que se han identificado 306 con síntomas respiratorios, 160 asesorías para surtimiento de recetas, 141 atenciones de salud mental y 674 padecimientos diversos.

El martes, autoridades mexicanas reportaron mil 223 nuevos casos de coronavirus, elevando la cifra total de infectados a 16 mil 752.

Además, el brote, surgido en China a fines el año pasado y que amenaza con provocar una recesión mundial sin precedentes, ha dejado mil 569 fallecidos en el país, 135 más que en la víspera.

Estimaciones oficiales indican que el número de contagios en el país podría ser hasta nueve veces mayor debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados por su médico.





