SEP elimina carta compromiso de corresponsabilidad para el regreso a clases presenciales

La carta compromiso de corresponsabilidad ya no será requisito para el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto, debido a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió eliminarlo de la lista de protocolos, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador considerara que era una medida "burocrática y autoritaria".

Este documento era uno de los 10 puntos que conforman el proyecto de Acuerdo Secretarial- aún en revisión-para que el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 sea presencial, responsable y ordenada, garantizando la seguridad en la salud de los alumnos de educación básica ante la pandemia del Covid-19.

Clases presenciales serán voluntarias

El presidente López Obrador reiteró este martes durante conferencia de prensa, que el regreso a clases presenciales será voluntario y aseguró que aquellos que así lo deseen, podrán continuar sus estudios desde su casa.

Descartó, a pesar de que los 10 protocolos fueron presentados en conferencia matutina, haber sido parte de la decisión de pedir la carta compromiso de corresponsabilidad, mediante la cual, los padres o tutores de los estudiantes que optaran por las clases presenciales, debían garantizar que antes de asistir a las aulas revisarían e informarían sobre la presencia de síntomas del coronavirus.

"¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado, hubiese dicho no. Somos libres, prohibido prohibir, pero todavía tenemos que ir limpiando en el gobierno de estas concepciones burocráticas autoritarias, y desde luego terminar de limpiar el gobierno de corrupción y de ineficiencias, de demoras", dijo en la "mañanera".

Los 9 protocolos para el regreso a clases

Hasta este lunes la lista estaba conformada por 10 protocolos, pero la SEP decidió eliminar la carta compromiso de corresponsabilidad en medio de una serie de críticas. Actualmente, estos son los nueve puntos:

1. Comité Participativo de Salud en cada escuela

2. Filtros de Salud en casa, escuela, y salón de clases

3. Lavado de manos

4. Uso de cubrebocas

5. Sana distancia

6. Uso de espacios abiertos

7. Cancelación de Ceremonias y reuniones

8. Aviso de casos de Covid-19

9. Cursos de apoyo socio emocional con apoyo del IMSS

Alistan regreso a clases presenciales

El inicio del curso será el próximo 30 de agosto, pero antes las escuelas requieren prepararse, lo mismo que maestros y padres de familia para contar con lo necesario para hacer frente no sólo a la pandemia de Covid-19, sino también a trámites y contar con insumos.

Las fechas claves para los preparativos al regreso a clases arrancaron el miércoles 11 de agosto, con la convocatoria para aquellos padres de familia, maestros y trabajadores, que son responsables de la limpieza de las escuelas.

En el país existen 215 mil 938 planteles educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria.





