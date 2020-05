No hay condiciones para regresar a clases: PAN

La Secretaría de Educación Pública (SEP), debe ser muy clara y decir abiertamente ¡No vamos poder regresar a clases! Lo único que hace es mantener la esperanza de que las cosas se van a arreglar y no es así.

“La situación no da para decir que en 15 días se van a arreglar. Y acompañaría a los gobernadores que hicieron este tipo de pronunciamiento en donde definitivamente no se puede reprobar a los alumnos porque no es cuestión de ellos, fue algo anormal y es algo a lo que nos tenemos que adaptar”.

Sociedad AMLO evalúa el retorno a las escuelas

Así lo consideró la diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal (PAN), integrante de la Comisión de Educación, con maestría en Ciencias de la Educación, quien se pronunció por hacer una ponderación de la calificación de los alumnos, un promedio general.

“Así lo han hecho en otros países: el ciclo escolar se acabó y a la última fecha que acudieron a la escuela que fue en marzo, se hace una ponderación de la calificación, un promedio general y con eso se evalúa. Es lo justo”.

Y para agosto o septiembre, en el nuevo ciclo escolar, habrá qué hacer una prueba diagnóstica de cómo regresan los niños. Y por ejemplo, si los alumnos de 2º año de primaria tienen un rezago, ahora ya están en tercero, hay que cubrirlos y nivelarlos para poder continuar.

Se dieron situaciones muy diferentes en la emergencia sanitaria. Hubo niños que pudieron acceder a la plataforma de aprendizaje pero hubo muchos que ni siquiera a eso e iban a su escuela para ver qué estaba publicado para la tarea.

“Pero nunca va a ser lo mismo copiar y hacer planas que un aprendizaje directo de un docente o una plataforma en línea”, subrayó la especialista, quien consideró que “sí va a haber mucho rezago escolar, un rezago que inclusive, lamentablemente va a generar deserción escolar”.

Sociedad Ciclo escolar sigue hasta julio como lo marca el calendario escolar: SEP

“Ahora, tenemos que planear, cómo recuperar el ciclo escolar, poder ir por esos contenidos que no se alcanzaron y volverlos a aplicar para este nuevo ciclo que pudiera comenzar en agosto o septiembre”.

Afirmó que “sería muy injusto reprobar. No habría manera de hacerlo con niños que no tuvieron la oportunidad completa de sus estudios.

Y como no estamos en condiciones de regresar, entonces, vamos a evaluar. Tampoco podemos considerar una carpeta de evidencias y otra carpeta de experiencias y el tiempo útil de los niños. No hay manera de evaluar eso y sobre todo a los que no tuvieron acceso a los canales de televisión de paga o en la TV abierta, porque no fueron condiciones iguales para todos los niños.

Te recomendamos ⬇️