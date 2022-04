Sequía se va apoderando del norte de México

La Comisión Nacional del Agua reportó que 46.01 por ciento del territorio padece de sequía entre moderada y excepcional, siendo el norte y noreste del país las zonas más presionadas.

Aunque durante 2021 la sequía fue peor (71.52 por ciento al 31 de marzo), en este 2022 la Conagua asegura que ésta se aceleró ya que entre el 15 y el 31 de marzo de este año, el área que sufría sequía aumentó 15.61 por ciento.

Así, en ciudades y comunidades de la mayor parte del país los pobladores padecen la falta de agua en sus hogares, teniendo que buscar abastecerse por distintos medios. Por ejemplo, San Luis Río Colorado, Sonora, una ciudad donde sus poco más de cien mil habitantes tienen que soportar el verano con temperaturas de hasta 50 grados centígrados y, algunos, sin servicio de agua potable en sus viviendas.

Los vecinos de una zona de la colonia Topahue, en la periferia de la ciudad, se atrevieron a comprar y fincar en terrenos que no contaba con energía eléctrica ni agua, y desde hace dos años así siguen... y seguirán. Ya han acudido en repetidas ocasiones ante el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) para solicitar se les provea del vital líquido y la respuesta obtenida es que la tubería no llega a ese sector y que aún no hay planes de conectarla hasta ese lugar.

Así, los vecinos se las ingenian para conseguir agua, algunos la acarrean en cubetas desde el canal que se localiza aproximadamente a un kilómetro; otros piden agua a los vecinos que viven a 3 cuadras, ya que ahí sí hay servicio y unos más la “toman” de un panteón cercano, por ello se ven obligados a racionarla y cuidarla al extremo, pues saben que es un recurso limitado para ellos.

De acuerdo con la Conagua, al menos una tercera parte del territorio nacional presenta algún grado de sequía. / Foto: Cuartoscuro

Gionavi Rodríguez Gómez, de 27 años, destaca que “batallo mucho sin agua. Los vecinos de por allá, los que sí tienen agua me dan. Me traigo el agua en cubetas para llenar un tambo grande que tengo. Me voy caminando porque no tengo carro. Es difícil vivir así, la verdad”.

Los afectados piden a las autoridades municipales que, por los menos, les asignen una pipa que lleve agua cada dos o tres días para poder lavar trastes, utilizar los sanitarios, lavar ropa, bañarse, regar las plantas y dar de beber a sus mascotas.

Por su parte, en Morelos, en el pueblo de Xochicalco, que es la entrada a una de las zonas arqueológicas más importantes de México, sus habitantes se sienten olvidados por las autoridades municipales, estatales y federales ya que algunas zonas carecen de los servicios básicos de drenaje y agua potable, desde mucho antes de que el municipio fuera dividido con la creación del municipio indígena de Coatetelco.

Desde hace 50 años la demanda de los colonos ha sido precisamente el servicio de agua potable. Hace unos años se logró la autorización para perforar un pozo, pero las autoridades municipales de Miacatlán se han negado a que entre en servicio, pese al severo problema que enfrentó la población el año pasado ya que durante toda la temporada de estiaje dejó de correr agua en canal Los Perritos por obras de reparación en el estado de México.

Pero los pobladores han emprendido las gestiones ante el gobierno estatal y congreso local, Conagua y Ceagua, quienes les pidieron un estudio de factibilidad que debería hacer o pedir la autoridad municipal.

Tras varias gestiones, en enero de 2021, lograron que se hicieran los estudios, los vecinos consiguieron los predios para la perforación del pozo, encontrando agua a 150 metros de profundidad, el terreno para el depósito de distribución, pero de las cinco etapas sólo llegaron a la segunda. El proyecto sigue parado, no hay para cuando se asigne presupuesto para la perforación del pozo, son trámites legales y de recursos.

Los vecinos mientras tanto sobreviven del agua del canal Los Perritos que les llega sólo una hora al día, y el agua no es suficiente, y por la mala calidad del líquido se ven en la necesidad de comprar garrafones para beber y preparar sus alimentos. La señora Mariana Fuentes Jiménez reclama que en esta temporada en que se reduce el agua del canal, se ven obligados a comprar pipas, para llenar su tanque. La pipa les cuesta 300 pesos la chica, pero si quieren agua limpia pagan hasta 600 pesos.