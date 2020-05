"Sí traía cubrebocas, me lo retiré para hablar por teléfono", Luisa Alcalde tras polémico video

Luego de que se difundió un video que muestra a la titular de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, realizando compras en un supermercado sin cubrebocas, la funcionaria aseguró que sí traía, pero se lo quitó para hablar por teléfono.

A través de sus redes sociales, Alcalde Luján admitió que no debió quitarse el cubrebocas, sin embargo, dijo que eso no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia.

"Respecto al video que circula en redes sociales, informo que sí traía cubrebocas y me lo retiré para hablar por teléfono, no debí hacerlo. Sin embargo, ello no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia", señaló.

La grabación la dio a conocer el portal Emeequis, quien informó que el pasado 21 de mayo Alcalde Luján fue sorprendida en un establecimiento sobre la calle Pedro Romero de Terreros, en la alcaldía Benito Juárez, realizando sus compras sin cubrebocas, a pesar de que el uso de este es obligatorio ante el Covid-19.

Tras la divulgación del video, la funcionaria fue criticada por usuarios de redes sociales, pues en días pasados Alcalde Luján llamó a trabajadores a seguir el protocolo sanitario para superar la pandemia.

Además, la funcionaria también se ha convertido en foco de atención luego de que El Sol de México dio a conocer que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador trabajan siete integrantes de la familia Alcalde Luján, parientes políticos que son servidores públicos con cargos de primer nivel en las secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobernación, Relaciones Exteriores, Función Pública, Hacienda y el DIF, con salarios promedio mensuales de 78 mil 468 pesos.

Alcalde Luján defendió el hecho de que sus parientes trabajen en la función pública y señaló que si tienen capacidad para desempeñar sus cargos pueden forjarse un futuro donde sea.

Cabe resaltar que la Ley Federal de Austeridad Republicana, del pasado 19 de noviembre, define en el artículo cuarto fracción IV al nepotismo como: "La designación, otorgamiento de nombramiento o contratación que realice un servidor público de personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato para que preste sus servicios en la misma institución, dependencia o ente público en que éste labore".

Respecto al caso de Alcalde Luján, El Sol de México cuestionó al presidente de la República, a lo cual López Obrador afirmó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigará si hay algún caso de amiguismo o nepotismo.

"Ya está tomando nota la secretaria de la Función Pública (Irma Eréndira Sandoval) y seguramente ella va hacer la investigación, ahora si que de oficio, si existiera nepotismo, porque no se permite y en efecto, la ley de austeridad lo prohíbe".

Sin embargo, AMLO sostuvo que desconoce que en total sean siete familiares de Luisa María Alcalde que estén trabajando en su administración.

Al referirse a que la hermana de Alcalde Luján y la funcionaria trabajan para su gobierno señaló que "lo que yo considero es que no hay nepotismo, así tajante, categórico".

"No (se viola política de cero influyentismo) y se da el caso de que hay familiares trabajando en áreas completamente distintas y cada quien de acuerdo a su profesión".

Con información de Jacob Sánchez y Rafael Ramírez