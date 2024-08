Titular de la Profeco confirma que lo investiga SFP por presunto abuso sexual

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), David Aguilar Romero, este lunes negó haber cometido abuso sexual contra una extrabajadora aunque aceptó que está bajo investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP).



"Hace ya casi dos meses, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 28 de junio, concluyó tras realizar una investigación que no había elementos, no los hubo, para determinar que se habían afectado los derechos humanos que promovió dicha acusación", declaró el funcionario en la conferencia matutina del Gobierno.



Frente al presidente, Andrés Manuel López Obrador, el procurador negó las afirmaciones de su excolaboradora, quien en abril lo acusó de abuso sexual y acoso laboral, y publicó audios y mensajes de WhatsApp de Aguilar Romero y otros trabajadores de la dependencia.

La ex trabajadora ha también cuestionado que Aguilar Romero siga al frente de la dependencia y que López Obrador aún lo presente cada lunes en su conferencia matutina, en la que el procurador rinde el informe de '¿Quién es quién en los precios?', en el que compara gasolineras y supermercados.



Pese a lo determinado por la CNDH, el titular de la Profeco reconoció que la SFP aún indaga el caso.



“Yo he estado antes, ahora, durante y después totalmente dispuesto para que de manera inmediata yo pueda participar y contribuir con lo que se me solicite", sostuvo.

El funcionario reveló que contrató a un despacho externo para defenderse, después de reportes de la prensa nacional que señalaban que estaba usando a empleados jurídicos de la dependencia para su caso personal.

“Yo soy el primer interesado en que se conozca la verdad, entonces esperaremos a esas investigaciones en lo administrativo y en lo que toque a las instancias correspondientes, si es el caso de lo Judicial, yo estaré atento para también atenderlas", expuso.