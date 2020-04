UAM modifica calendario escolar; inicia clases virtuales el 11 de mayo

El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aprobó el calendario escolar de su nuevo trimestre a partir del 11 de mayo tras el impacto de la epidemia de Covid-19, y lo hará de manera virtual con el programa remoto.

El trimestre 20-I comenzará el 11 de mayo y concluirá el 17 de julio, considerando 53 días de clases, mientras que el trimestre 20-P empezará el 31 de agosto para finalizar el 23 de noviembre de 2020.

El nuevo calendario –resultado de la propuesta hecha por las autoridades universitarias y del análisis de los miembros del órgano de decisión de la UAM– también define las fechas de inscripción, reinscripción, evaluaciones globales, entrega de actas, además de la inscripción a evaluaciones de recuperación, así como entrega de actas.

Las evaluaciones de recuperación y la entrega de actas de recuperación para el trimestre 19-O serán en modalidad remota el 4, 6 y 7 de mayo, en tanto que las evaluaciones globales y la entrega de actas serán del 13 al 17 de julio.

La inscripción a evaluaciones de recuperación será el 17 de agosto. La inscripción y la reinscripción al trimestre 20-P serán los días 18, 19, 20, 21, 24, 25 y 26 de agosto, mientras que las evaluaciones de recuperación serán los días 19, 20 y 21 del mismo mes. La entrega de actas de recuperación será los días 20, 21 y 24 de agosto.

Oscar Comas Rodríguez, coordinador General de Información Institucional de la UAM, explicó que no se trata de la primera vez que la Universidad se ve en la necesidad de recurrir a un calendario especial, sin embargo, ahora "estamos ante una situación no sólo inédita, sino extraordinaria", de la que no se tiene referente.

"El propósito de esta calendarización es dar certidumbre a la comunidad universitaria sobre la organización de los trimestres y en el centro de esta propuesta están los alumnos".

El Colegio Académico sesionó en la modalidad de videoconferencia, con la participación de 54 miembros interconectados. La transmisión se realizó vía streaming por los canales oficiales de la Universidad y registró un pico superior a mil 900 usuarios en forma simultánea.