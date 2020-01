"Nuestra vida peligra", migrantes piden a México no ser deportados

Luego de que esta mañana intentaran ingresar por la fuerza a México, miembros de la caravana de migrantes que partió de Honduras, piden a las autoridades que no los deporten a su país de origen.

“El objetivo de nosotros es llegar a los Estados Unidos, sabemos que está difícil, consideramos que hay pocas posibilidades de que nos den la oportunidad, pero tenemos esperanzas que puedan dialogar las autoridades y nos dejen continuar nuestro camino”, mencionó Jose Ruíz, miembro de la caravana.

Indicó que salen de Honduras por la necesidad que tienen de conseguir algún alimento, falta de empleo y señaló que muchos están amenazados y su vida corre peligro, razón por la que no quieren regresar a su país.

Foto: Alejandro Gómez | El Heraldo de Chiapas

“Sabemos que no somos bien recibidos en México, pero la necesidad nos hace migrar, caminar y buscar rumbos diferentes en busca de una mejor oportunidad de vida”, comentó.

Aseguró que no todas las personas que vienen en la caravana son malos y dijo que la mayoría viene con ganas de trabajar para ayudar a su familia.

“Yo estaba sin empujar y sin hacer relajo, son unos cuantos los que están desordenado la caravana, por favor ayúdenme, yo no quiero regresar a Honduras”, expresó Jorge, un joven hondureño de 17 años que entre los empujones cayó en las manos de migración.

Los migrantes de Honduras buscan ayuda humanitaria de Estados Unidos / Cortesía / El Sol de México

Con llantos en los ojos, mencionó que él salió de su país por ayudar a su mamá y a su hermano que se quedaron en Honduras con la esperanza de que pueda llegar a los Estados Unidos.

Explicó que en su paso por Guatemala lo asaltaron, le quitaron sus papeles y el poco dinero que pudo conseguir para iniciar su viaje.

“Yo quiero que me ayuden a conseguir un trabajo, no quiero que me regresen a mi país, allá no tenemos para comer”.

Luis Torres | El Heraldo de Juárez

Al menos un centenar de centroamericanos fueron asegurados por el Instituto Nacional de Migración y trasladados a la estación migratoria de Tapachula para que inicien sus trámites migratorios.

El Gobierno Federal les ofrecen trabajo y quedarse en el sur del país, con el propósito de que desistan a su objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos.