Verifican protocolos de seguridad sanitaria para reanudar operaciones en minas

El subsecretario de Minería del Gobierno federal, Francisco Quiroga, comenzó la inspección de aplicación de protocolos de seguridad sanitaria ante coronavirus Covid-19 en minas, cuya reactivación será nulificando todo riesgo de contagio.

Como parte de la reanudación de operaciones de las unidades mineras, de manera segura, gradual y ponderando la salud de los trabajadores, el subsecretario visitó la mina Pinos Altos, en Chihuahua, de la empresa Agnico Eagle, donde “observé reorganización de sus operaciones en la emergencia. Sana distancia, toma de temperatura, medidas de higiene, información para comunidad”, dijo en su cuenta de Twitter.

Asimismo, visitó la mina Concheño, de la minera Frisco, también en Chihuahua, donde se encuentra la subsecretaría de Minería, que fue la primera dependencia del gobierno Federal en descentralizarse.

“La minería sigue implementando los protocolos de seguridad #Covid_19mx. Y por ello verifiqué el ajuste de operaciones de Concheño de Minera Frisco para sana distancia, control de accesos, desinfección de superficies”, expuso.

En los próximos días visitará minas en los estados de Durango, Zacatecas, Coahuila y Sonora donde se reunirá con los gobernadores José Rosas Aispuro, Alejandro Tello Cisterna, Miguel Ángel Riquelme Solís y Claudia Pavlovich Arellano, así como con representantes de la industria minera en cada uno de esos estados, para acordar las condiciones en que se reanudarán operaciones.

La semana pasada el gobernador de Chihuahua, Javier Corral informó que acordó con los empresarios mineros de su estado “las condiciones bajo las cuales el sector minero, importante pilar de la economía en Chihuahua, reiniciará sus actividades, garantizando plenamente la seguridad y la salud de sus trabajadores”.

En esta estrategia de reactivación, el subsecretario cuenta con el apoyo de los mandatarios estatales, de los representantes de las empresas, así como de los dirigentes sindicales, quienes se reunieron con el funcionario y ratificaron su postura de asegurar el retorno de los mineros en las mejores condiciones de seguridad posibles.

Las empresas mineras podrán reactivarse en la medida que cumplan los protocolos de seguridad, que deberán recibir el aval del sector salud, representado por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La industria minera representa el 2.4% del PIB nacional y más del 8% del PIB industrial. Genera más de 370 mil empleos directos y más de 2.4 millones de indirectos.

Es el primer eslabón de otras industrias como la construcción, autopartes, aeroespacial, automotriz, eléctrica, agroindustrial, médica, de investigación, entre otras.

