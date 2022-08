Migrantes: La frontera sur es considera como "la ruta de la muerte"

La frontera sur es considera por los migrantes de Centroamérica y Sudamérica como la ruta de la muerte por la violencia que viven, así como los lamentables hechos donde pierden la vida los extranjeros.

Explicaron para Diario del Sur que desde que ingresan por el río Suchiate y llegan a Tapachula sufren violencia de parte de las propias autoridades, así como por los delincuentes que operan entre los límites de Guatemala y México.





Te puede interesar: Albergues a tope, ya no pueden prestar ayuda a migrantes





Señalaron que la violencia es el pan de cada día al que se enfrentan en su tránsito por territorio nacional en busca de llegar a los Estados Unidos y poder brindarle una mejor vida a su familia.

Santiago Hernández, venezolano, comentó que México se ha convertido un dolor de cabeza para poder pasar, ya que las autoridades ahora los obligan a caminar hasta San Pedro Tapanatepec, Oaxaca.

“Esta es la ruta de la muerte, porque desde que llegamos a México hay muchos delincuentes que se dedican a robar a los migrantes que llegan de Centroamérica y Sudamérica”, expresó.





México es la última etapa para llegar a los Estados Unidos/Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

Detalló que ellos dejan a su familia en sus país de origen por los problemas económicos, la dificultad para poder obtener los productos de la canasta básica y poder comer.

María Fernanda Sánchez, acusó que a ella la asaltaron en Suchiate y le quitaron el poco dinero que traía para continuar su viaje a los Estados Unidos y ahora tuvo que salir en caravana de Tapachula.

“Ya me habían hablado de lo peligroso que es el territorio mexicanos para los migrantes y lo viví en carne propia, sin embargo, eso no me detendrá y seguiré buscando la manera de llegar a los Estados Unidos”, abundó.





Local Caravanas de migrantes avanzan hacia Oaxaca en busca de atención del INM





Señaló que los agentes de migración les quitan el dinero y se quedan con las pocas pertenencias cuando los agarran, pues no les regresan nada cuando los dejan salir de la estación migratorio Siglo XXI.

Mencionó que sabe de mujeres migrantes que han sido violadas e inclusos asesinadas por las propias autoridades mexicanas, como lo que pasa en el municipio de Suchiate.





Detalló que México es la última etapa para llegar a los Estados Unidos, pero las autoridades han estado buscando la manera de mantenerlos en Tapachula y no permitiendo alcanzar la frontera norte del país.

Manifestó que también sabe que hay muchos migrantes que mueren o son secuestrados por integrantes de la delincuencia organizada que operan a lo largo de territorio nacional.

Lo único que le pedimos a las autoridades es que nos dejen pasar y llegar a la frontera norte de los Estados Unidos, pues por eso hemos cruzado seis países y México ya es el último paso para llegar a nuestro destino”, finalizó.

Se sabe que hay muchos migrantes que mueren o son secuestrados por integrantes de la delincuencia organizada/Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

En los últimos día han salido de Tapachula cuatro contingentes de migrantes con la intención de llegar a San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, confiados de que en ese lugar les darán un permiso para avanzar de manera legal por México.