Acusa a Pekín de "guerra relámpago" en busca de "superar" a EU

WASHINGTON. El gobierno de Donald Trumpo acusó a China de llevar adelante una “guerra relámpago económica” para “superar a Estados Unidos como primera superpotencia mundial”.

Este nuevo ataque proviene del secretario de Justicia Bill Barr, y se agrega a las acusaciones cotidianas del presidente estadounidense o su secretario de Estado, Mike Pompeo, contra Pekín.

“La República Popular China está enfrascada en un blitzkrieg (guerra relámpago) económico, una campaña agresiva y orquestada” para “instalarse en la cima de la economía mundial y superar a EU como primera superpotencia mundial”, dijo en un discurso en Michigan.

Advirtió sobre “los graves riesgos” que toman otros países “al autorizar que la dictadura más poderosa del mundo construya la próxima generación de redes de telecomunicaciones”, el 5G.

The New York Times y The Wall Street Journal informaron que Trump pensaba negar el ingreso a EU a todos los integrantes del Partico Comunista chino.