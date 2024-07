Biden expresa su confianza en Kamala Harris: "Está cualificada para ser presidenta"

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, expresó su confianza en Kamala Harris, vicepresidenta del país, al afirmar que no la habría elegido como su compañera de fórmula en las elecciones de 2020 si no estuviera convencido de que podría ejercer el cargo de la Presidencia "desde el principio".

"No la habría elegido si no hubiera pensado que estaba cualificada para ser presidenta desde el principio. No me ando con rodeos en eso. Ella está cualificada para ser presidenta", afirmó el mandatario en una rueda de prensa en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Washington.

Kamala Harris suena como la única opción viable si Biden se viera obligado a retirarse de la contienda a estas alturas de la campaña, a un mes de la convención del partido demócrata, debido a las dudas sobre su edad y su capacidad para renovar un mandato de cuatro años en noviembre.

En la esperada rueda de prensa, la primera en solitario desde noviembre, Biden alabó a su vicepresidenta, que en ante una hipotética incapacidad del mandatario asumiría el poder.



Ha manejado temas de libertad de los cuerpos de la mujeres y el control de sus cuerpos muy bien. Segundo, ha mostrado capacidad de manera casi cualquier tema. Es una dura fiscal. Es una sola frase: es muy buena.Joe Biden.

Encuestas respaldan a Kamala Harris como sustituta de Biden

Las encuestas tras en debate presidencial del 27 de junio contra el republicano Donald Trump dan una mayor ventaja a Harris en una hipotético enfrentamiento electoral en noviembre si Biden se retirase por las presiones de algunos miembros de su partido.



El mal desempeño del mandatario en ese cara a cara elevó las dudas sobre su capacidad de vencer a Trump en noviembre y de seguir en el poder un segundo mandato, que finalizaría a los 86 años.

Biden ha rechazado retirarse y aseguró hoy de nuevo que es el mejor posicionado para vencer a Trump.