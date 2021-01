Esta es la historia de las 200 mil banderas colocadas en el Capitolio

Por motivos de la pandemia, Estados Unidos vivirá una toma de protesta nunca antes vista, pues para extremar las medidas de seguridad, en esta ocasión no podrán asistir los seguidores del presidente electo a tan histórica ceremonia.

Para compensar el hecho y de manera simbólica, en el National Mall de Washington se han colocado alrededor de 200 mil banderas, con el fin de representar a los ciudadanos que no podrán estar físicamente presentes.

Además, la exhibición estará también destinada a dar honra a las casi 400 mil personas que han perdido la vida por el Covid-19.

La zona en donde se izan los estandartes se ha iluminado la noche de este lunes con 56 pilares, representando cada estado y territorio del país norteamericano.

"America United" seguirá siendo el mensaje de Biden durante su mandato, con el propósito de llamar a la unidad en medio de un lapso en el que los estadounidenses atraviesan marcadas divisiones y episodios de odio y violencia.

Normalmente, en una toma de protesta, cientos de miles de personas acuden al Capitolio, pero en esta ocasión las festividades se reducirán al máximo con el fin de evitar la propagación del coronavirus.

No obstante, es necesario detallar que desde los disturbios ocurridos en el recinto el pasado 6 de enero, miles de elementos de la Guardia Nacional resguardan al Capitolio y vigilan las calles y lugares más emblemáticos de la ciudad.

El National Mall permanece cerrado y se han levantado vallas alrededor del Capitolio y la Casa Blanca.

