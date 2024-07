Con canción de Beyonce "Freedom", Kamala Harris estrena su primer video de campaña

La vicepresidenta de Estados Unidos y presumible candidata demócrata, Kamala Harris, lanzó este jueves su primer video de campaña, en el que se erige como defensora de la 'libertad' con música de Beyoncé de fondo.



En el video, Harris explica que las elecciones del 5 de noviembre servirán para que los estadounidenses elijan si quieren vivir en un país donde reine el odio o un país en el que las personas sean libres.



Con imágenes del candidato republicano, Donald Trump, y de su 'número dos', J.D. Vance, la vicepresidenta relata que "algunos quieren un país de caos, de medio y de odio", pero ella propone algo diferente: "Nosotros escogemos la libertad".

El video muestra imágenes de personas trabajadoras; ancianos y jóvenes; blancos, afroamericanos y latinos; así como banderas LGTBI, todo al son de la canción 'Freedom' (Libertad) de Beyoncé.



Aunque la artista no ha respaldado de forma pública a Harris, tiene un historial de apoyo a candidatos demócratas y en 2013 cantó el himno nacional en la toma de posesión del presidente Barack Obama.

Harris defiende la "libertad de estar seguro frente a la violencia armada" y de "poder tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo". Propone también "un futuro donde ningún niño viva en la pobreza, donde haya atención sanitaria para todos y donde nadie esté por encima de la Ley".



Creemos en la promesa de lo que es Estados Unidos y estamos listos para luchar por ello. Porque cuando luchamos, ganamos.



El presidente, Joe Biden, anunció el domingo que no se presentará a la reelección, tras semanas de presiones internas dentro de su partido para que tirara la toalla por su desastrosa participación en el debate del mes pasado contra Trump.

Biden señaló como sucesora a Kamala Harris, quien ya ha asegurado el apoyo de suficientes delegados del partido para ser nominada como la candidata demócrata y su campaña ha batido un récord de recaudación.