De Jimmy Fallon a Florinda Meza: Papa Francisco reúne a comediantes de todo el mundo

El humor "denuncia excesos del poder" o realidades invisibilizadas haciendo reír, "sin sembrar la alarma o el terror", destacó este viernes el papa Francisco, en un reunión con humoristas y actores de comedia de todo el mundo como los estadounidenses Jimmy Fallon o Chris Rock.

Los humoristas "despiertan el sentido crítico haciendo reír y sonreír", y "lo hacen contando historias de vida, narrando la realidad", por lo que "hablan a la gente de problemas grandes y pequeños", dijo el pontífice en un discurso ante los asistentes.

Según agregó, con estas habilidades "denuncian los excesos del poder, dan voz a situaciones olvidadas, señalan comportamientos inadecuados... Pero sin sembrar la alarma o el terror, la ansiedad o el miedo, como hace mucha comunicación".

"El humor no ofende, no humilla, no clava a las personas en sus defectos. Mientras que hoy en día la comunicación genera a menudo oposiciones, ustedes saben reunir realidades diferentes y a veces incluso opuestas. ¡Cuánto tenemos que aprender de ustedes!", declaró Francisco, que consideró el talento de los artistas como "un don precioso".

"Junto a la sonrisa" se "difunde la paz" y se ayuda a "superar dificultades y a sobrellevar el estrés cotidiano", añadió, y remarcó que "la risa del humor nunca va 'contra' nadie, sino que siempre es inclusiva, proactiva, suscita apertura, simpatía, empatía".

Por otro lado, el papa remarcó que "también se puede reír de Dios", así como "jugamos y bromeamos con las personas que queremos".

"Se puede hacer, pero sin ofender los sentimientos religiosos de los creyentes, sobre todo de los pobres", aseveró el pontífice.

"Gracias por hacer reír, y también gracias por reír desde el corazón", agradeció el papa.



Francisco hizo también reír al público cuando pidió que recen por él. "Pero a favor mío, no en mi contra", aseguró en tono de broma.

Además de Jimmy Fallon o Chris Rock, en el encuentro de hoy con el pontífice participaron también las actrices y cómicas españolas Cristina Castaño, Sara Escudero y Victoria Martín. También los mexicanos Florinda Meza y Chumel Torres.

Tras su encuentro con los humoristas, el papa se encaminará este viernes hacia la cumbre del G7 que los líderes de las principales democracias del mundo celebran en la región de Apulia, en el sur de Italia, donde abordará asuntos como la Inteligencia Artificial o los conflictos bélicos actuales a nivel mundial.