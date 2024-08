De nuevo, protestas en varias ciudades del mundo por resultados electorales de Venezuela

La líder opositora María Corina Machado reapareció en público este sábado para participar en la concentración contra el resultado oficial de las presidenciales que -asegura- ganó el abanderado de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, pese a que un ente oficial otorgó el triunfo a Nicolás Maduro.

Machado reapareció tras dos semanas en las que se mantuvo bajo resguardo, al temer por su "libertad y su vida", según explicó en un extenso artículo que publicó en The Wall Street Journal, días en los que no dejó de manifestarse a través de entrevistas en diversos medios y publicaciones en redes sociales, invitando a los venezolanos a no abandonar la lucha por "la verdad" de las elecciones.

Hoy apareció nuevamente en el ya popular camión de campaña, aclamada por miles de manifestantes que atendieron a su llamado a continuar la protesta pacífica, acompañada de varios opositores, como Delsa Solórzano, Biagio Pilieri o César Pérez Vivas, entre otros.

Mundo OEA aprueba resolución que pide publicar las actas electorales de Venezuela

Venezolanos en el mundo se manifiestan

Decenas de venezolanos se manifestaron este sábado en la ciudad australiana de Sídney para denunciar el "fraude" electoral en las recientes elecciones en Venezuela y reivindicar la victoria de Edmundo González Urrutia, en el contexto de una protesta organizada en varios países.

Del mismo modo, unas 250 personas se congregaron en el centro de Bruselas, donde corearon canciones y exhibieron pancartas en las que se podía leer “Votamos por una Venezuela libre” o “Tenemos las actas. Tenemos la verdad”.

Te podría interesar: Autoridad electoral de Venezuela incumplió disposiciones legales, dice panel de la ONU

Según confirmó a EFE la delegación del Comando ConVzla en el Reino Unido, también entre 450 y 600 venezolanos residentes en la capital británica también congregaron a las puertas de la Embajada de Venezuela en la capital británica, con gritos de "queremos libertad para Venezuela y la queremos ahora y "Edmundo presidente".

Asimismo, medio centenar de personas se manifestaron en Copenhague y lo mismo en varias ciudades de París.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Las protestas de este sábado se reproducen también en las principales ciudades de Venezuela, donde miles de personas, con banderas y las copias de las actas electorales publicadas en una página web por la oposición, reclaman "la verdad" de los resultados de las presidenciales.