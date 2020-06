Diccionario de EU modificará la definición de racismo

El diccionario de referencia estadounidense Merriam-Webster va a modificar su definición de la palabra racismo siguiendo la sugerencia de una joven negra, que quiere que la misma refleje mejor la influencia del fenómeno sobre las poblaciones afectadas.

Recientemente egresada de la universidad de Drake (Iowa), Kennedy Mitchum contactó a la institución -que publica sus diccionarios desde 1847- para sugerirles una actualización.

"Les dije que deben incluir el hecho de que un grupo de gente es objeto de una opresión sistemática. Eso no es simplemente: no me gusta alguien", explicó la joven a la cadena local KMOV.

A pedido de la AFP, el responsable editorial de Merriam-Webster, Peter Sokolowski, confirmó que la definición será modificada tras el intercambio con Mitchum.

El responsable recordó que la segunda de tres definiciones de la palabra racismo ya se refiere a ese concepto "y lo haremos aún más claro en nuestra próxima versión".

En la versión actual de la segunda definición, el racismo es "una doctrina o programa político basado en el racismo y diseñado para ejecutar sus principios" o "un sistema político o social fundado en el racismo".

Foto: AFP

Uno de los responsables editoriales del diccionario indicó a la joven que las definiciones de otras palabras "vinculadas al racismo o con connotación racial" iban a ser actualizadas, sin precisar cuáles.

"Nos disculpamos por los daños que hayamos causado por no hacerlo antes", escribió el responsable, según un mensaje publicado por la universidad de Drake y retuiteado por Mitchum.

La página web de Merriam-Webster registró cerca de 50 millones de visitantes únicos en mayo, según el sitio SimilarWeb.