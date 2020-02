Senado rechaza citar testigos y Trump será absuelto en juicio político

Washington, D.C.- El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, decidió este viernes que no citará testigos en el juicio político contra el presidente Donald Trump, lo que allana el camino a un cierre anticipado de este proceso.

Con un resultado de 49 votos a favor y 51 en contra, la mayoría conservadora se impuso a los demócratas, que presionaban en busca de nuevas pruebas y testimonios en el juicio político, entre ellos los del ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.

Tras la votación, el Senado entró en receso, con lo que se mantiene en suspenso cuándo se producirá la votación sobre la absolución o no de Trump, el tercer presidente estadounidense en enfrentar un juicio político.

Foto: Reuters

"La mayoría del Senado de los Estados Unidos ha decidido que los numerosos testigos presentados y más de 28 mil páginas de documentos que se presentaron como evidencia (durante la instrucción de las acusaciones en la Cámara de Representantes) son suficientes para juzgar las acusaciones y terminar este juicio político", aseguró el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, tras la votación.

Al final los demócratas, que contaban con 47 votos, no lograron asegurar cuatro apoyos oficialistas frente a los 53 de los republicanos.

McConnell agregó que los senadores se reunirán ahora "para determinar qué pasos hay que dar para concluir el juicio en los próximos días".

Foto: Reuters

La sesión en el Senado comenzó este viernes con dos horas de argumentos finales tanto para la acusación de Trump como para sus abogados.

Pese a la intención demócrata de contar con testigos, la prolongación del juicio político amenaza con ralentizar la campaña para los "caucus" (primarias) que se celebran el próximo lunes en Iowa y a los que concurren cuatro miembros de ese partido en el Senado: Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar y Michael Bennett.

13 witnesses.



28,578+ documents.



192 video clips.



The Senate’s transparent, impartial, and FAIR trial by the numbers 👇🏻 pic.twitter.com/1cF446i4Rk — Senate Republicans (@SenateGOP) 31 de enero de 2020 For Senate Republicans to not allow witnesses or documents in an impeachment trial, it is a cover-up.



They didn't live up to their responsibilities to the country.



If Pres. Trump is acquitted with no documents and no witnesses, it will be meaningless—the result of a sham trial. pic.twitter.com/9k9IXTVajN — Chuck Schumer (@SenSchumer) 1 de febrero de 2020

Otro asunto se ha sumado a las preocupaciones generadas por una posible extensión del juicio hasta la próxima semana es el tradicional discurso anual sobre el Estado de la Unión que Trump tiene previsto para pronunciar el martes ante el Congreso.

Y aunque aún no se ha definido cuándo se dará la votación final, un voto exprés marcaría un fuerte contraste con el último juicio político de EU, el celebrado en 1999 contra el entonces presidente Bill Clinton, en el que el Senado convocó testigos y luego deliberó durante tres días a puerta cerrada antes de pronunciarse sobre si el mandatario era culpable.