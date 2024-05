Estudiantes abandonan ceremonia de graduación de Duke por apoyo de su orador invitado a Israel

Decenas de estudiantes abandonaron la ceremonia de graduación de la Universidad de Duke mientras algunos coreaban "Palestina libre" para protestar contra su orador invitado, el cómico Jerry Seinfeld, por apoyar a Israel durante la guerra de Gaza.

Otros graduados gritaron "¡Jerry! Jerry!" mientras el actor recibía un título honorífico, y Seinfeld pronunció su discurso sin mayores interrupciones.

Seinfeld visitó Israel y lo ha apoyado abiertamente desde el 7 de octubre, cuando el grupo militante Hamas mató a mil 200 personas y secuestró a otras 252, mientras que las operaciones militares de Israel desde entonces han matado a más de 35 mil palestinos.

En algunos videos publicados en redes sociales se puede observar que un grupo de estudiantes ondea banderas de Palestina en medio de la ceremonia de graduación, mientras de fondo se escuchan también varios gritos de apoyo de sus compañeros.

student walkout at Duke university commencement as Jerry Seinfeld’s speech is announced. his introduction by university president is being drowned out by “free free Palestine” chants ❤️‍🔥🇵🇸 pic.twitter.com/oNLesaput3 — the great clown snorman (@iamschvitzing) May 12, 2024

El paro fue la última manifestación de las protestas que han sacudido los campus de Estados Unidos, en las que los estudiantes piden que las universidades se desprendan de los proveedores de armas y otras empresas que se benefician de la guerra, y que se amnistíe a los estudiantes y profesores que han sido sancionados o despedidos por protestar.