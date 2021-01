Eurozona bloqueará salida de vacunas anticovid

Tras el problema de entrega de vacunas de la compañía anglo-sueca AstraZeneca, la Comisión Europea creó un mecanismo de emergencia que le permitirá controlar y, eventualmente bloquear, las exportaciones a terceros países de las vacunas contra el Covid-19 producidas en la Unión Europea.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, fue un paso más allá que la Comisión y dijo que la UE podría adoptar “medidas urgentes” en respuesta a la escasez de vacunas contra el coronavirus, e invocó la posibilidad de activar una disposición de emergencia en el Tratado de la UE, en concreto el artículo 122, que posibilita intervenir en caso de catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales.

“Esto le daría a la UE y los estados miembros los medios legales, mediante la adopción de medidas urgentes apropiadas, para garantizar la producción y el suministro de vacunas efectivos para nuestra población”, dijo Michel en una carta dirigida a los líderes de Austria, República Checa, Dinamarca y Grecia.

En cuanto al mecanismo creado por la Comisión, no existiría “en un mundo ideal”, pero Bruselas se ha visto “en la obligación” de cubrirse las espaldas tras el enfrentamiento con AstraZeneca, que en el primer trimestre del año sólo entregará 25 por ciento de las dosis firmadas.

El mecanismo de “transparencia” se aplicará de manera inmediata y estará vigente durante el primer trimestre de 202.

Bruselas ha contratado con las farmacéuticas dos mil 300 millones de dosis -casi el doble de las necesarias para los cerca de 450 millones de personas en la UE-, por un valor de dos mil 700 millones de euros.

“Queremos la transparencia, la información que no está ahí (...) Es más que justo que la tengamos y sepamos lo que pasa”, explican fuentes comunitarias, que señalan que es la forma de que la UE pueda intervenir para defender el interés de sus ciudadanos si hay “inconsistencias”.

Tanto Pfizer-BioNTech como Moderna -las dos únicas que han recibido la autorización para comercializar su vacuna en la Unión Europea- se verán afectadas por este control a las exportaciones, ya que ambas cuentan con plantas en territorio comunitario.

Pfizer tiene fábricas en Francia, Bélgica y Alemania, y Moderna en España y Francia. Además, AstraZeneca -que podría recibir la autorización hoy- tiene plantas en Bélgica y Holanda, además de las dos del Reino Unido, incluidas en el contrato firmado con la CE, pero que el bloque no podría controlar debido al Brexit.

Los laboratorios que quieran exportar vacunas que hayan fabricado en la UE deberán enviar una petición a las autoridades nacionales del Estado miembro en el que esté la planta donde se producen.

En México, ni autoridades ni laboratorios respondieron a una consulta de este diario sobre las implicaciones para México. Esto, debido a que desde la planta de Pfizer en Bélgica se han suministrado al país hasta ahora 766 mil 350 dosis. El primer lote llegó el pasado 23 de diciembre y el último, con 219 mil 365 inmunizaciones, llegó el 19 de enero. Sin embargo, su aplicación se retrasará entre 20 y 40 días, según han informado la Secretaría de Salud.

El Gobierno mexicano ha firmado acuerdos para asegurar 197.9 millones de vacunas este año: 34 millones de Pfizer, 77.4 millones de AstraZeneca, 35 millones de CanSino y 51.5 millones a través del Covax.

En días recientes, acordó con Rusia el envío de al menos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V y se espera que la próxima semana lleguen al menos unas 200 mil de ellas. No obstante, Moscú ha dicho que varias entregas pueden retrasarse ante la alta demanda.

Al respecto, ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, defendió el pacto con Rusia. “México no compra vacunas de segunda” contra el coronavirus, ya que todas las dosis que fueron adquiridas tienen una eficacia superior a 94 por ciento, afirmó durante la plenaria de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC).

“Déjenme decirlo súper claramente: no compramos vacunas de segunda. Todas las vacunas que estamos en proceso de contratar tienen niveles de eficacia superiores a 94 por ciento. Hay solamente una vacuna que no estamos contratando, y no voy a decir cuál es, que ya se está distribuyendo en muchas partes del mundo, pero tiene un nivel de eficacia de 65 por ciento”, manifestó “Presumimos que iba existir alguna vacuna; no sabíamos cuál, si sería de una o dos dosis, si se necesitaba ultracongelación o no. Lo que tuvimos que hacer es una estrategia de cobertura, se firmaron convenios con distintas farmacéuticas por distintos montos, esperando que algunas de ellas fueran exitosas y más rápido que otras”, destacó Herrera Gutiérrez.

Según el funcionario, a la fecha México ha pagado un total de seis mil 251 millones de pesos por vacunas contra el coronavirus. También se tiene un guardadito por hasta cuatro mil 360 millones de dólares para adquirir las dosis e insumos médicos necesarios para combatir el virus.

La legisladora Geraldine Isabel Herrera argumentó recientemente que, según especialistas, dicho tratamiento no es el más seguro y sólo las vacunas de Pfizer y Moderna son efectivas.