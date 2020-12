Fuerte explosión se registra en Tennessee; Policía habla de un "acto deliberado"

Una fuerte explosión sacudió el centro de Nashville, Tennessee, la mañana del viernes, en un acto al parecer "deliberado", según la policía de esta ciudad del sur de Estados Unidos.

La explosión tuvo lugar a las 6:30 (12:30 GMT) de la mañana de Navidad, causando grandes daños en las fachadas de los edificios circundantes.

La explosión arrancó árboles y provocó el incendio de al menos dos vehículos, uno de ellos se relaciona con la deflagración, según la policía.

An explosion linked to a vehicle occurred at 6:30 this morning outside 166 2nd Ave N downtown. Investigation active by MNPD & federal partners. — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020 MNPD, FBI & ATF investigating the 6:30 a.m. explosion on 2nd Ave N linked to a vehicle. This appears to have been an intentional act. Law enforcement is closing downtown streets as investigation continues. pic.twitter.com/YOfMTaKmTH — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020

La detonación se sintió a varios kilómetros a la redonda. "Parece ser un acto deliberado", dijo la policía en su cuenta de Twitter..

Foto: AFP

Al menos tres personas resultaron ligeramente lesionadas, y fueron trasladadas a un hospital, añadieron los bomberos citados por los medios locales.

Foto: AFP

La explosión tuvo lugar al norte del centro de la ciudad, cerca de la AT&T Tower, un edificio emblemático de la capital de la música country, apodado "Batman Tower" debido a su forma. El barrio fue acordonado por la policía.