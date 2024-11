Hezbolá asegura que no tiene oferta de Israel para una tregua de alto al fuego

El grupo chií libanés Hezbolá aseguró este lunes que hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta oficial para una tregua con Israel en el Líbano, unas negociaciones mediadas por Estados Unidos, mientras que el ministro israelí de Exteriores, Guideon Saar, afirmó que "hay avances" en este sentido.



"Hay un gran movimiento entre Washington, Moscú, Teherán, entre otras capitales, además de palabras de medios, numerosas ideas e iniciativas políticas. Escuchamos muchas palabras, pero hasta el momento, según mi información, ni el Líbano ni nosotros hemos recibido nada oficial en este sentido", aseguró el responsable de medios de Hezbolá, Mohamed Afif, en una rueda de prensa en los suburbios meridionales de Beirut.



"Creo que estamos en una fase de tantear el terreno (...) pero hasta el momento no hay nada tangible", señaló, y añadió que no cree que "haya nada concreto en breve".

"Hasta el momento el asunto es ambiguo y, como dije, todavía no ha llegado nada nuevo al Líbano", insistió.



Estas palabras se producen en un día en el que Saar dijo estar trabajando con los estadounidenses para un alto el fuego en el Líbano:

"Hay avances y estamos listos para progresar en esas negociaciones", aseveró.

Saar aclaró que para avanzar en esas conversaciones, que de momento se han llevado a cabo de forma indirecta, Israel necesita garantías de que "Hezbolá no estará más en nuestra frontera norte hasta el río Litani, y que no podrá armarse de nuevo" tras la implementación del acuerdo.



En las últimas semanas se han intensificado las informaciones en diferentes medios sobre un posible alto el fuego en el Líbano, y el mediador estadounidense designado por la administración Biden, Amos Hochstein, viajó la semana pasada a Israel y está previsto que esta lo haga al Líbano para abordar las impresiones de las partes sobre el borrador de acuerdo planteado por EU.

El primer ministro libanés, Najib Mikati, acusó la pasada semana al Gobierno de Israel de obstaculizar todas las propuestas para alcanzar una tregua con el Líbano, donde ya han muerto más de 3 mil 100 personas en un año de hostilidades, la mayoría en el último mes y medio de escalada del conflicto.