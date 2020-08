Huracán Isaías pone en alerta a Florida en plena crisis por Covid-19

El huracán Isaías tocó tierra en el archipiélago caribeño de las Bahamas en su ruta hacia Florida, en momentos en que el estado del sureste de Estados Unidos se encuentra en crisis por la pandemia del Covid-19.

El "irregular ojo de Isaías" estaba la mañana de este sábado sobre la isla Andros, la mayor del archipiélago en el sureste de Bahamas, soplando con vientos máximos sostenidos de 140 Km/hora y avanzando hacia Florida a 19 Km/hora.

"Se espera que se aproxime al sureste de la costa de Florida más tarde el sábado y domingo", escribió el Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami.

Hurricane #Isaias is near Andros Island in the Bahamas. The hurricane is expected to approach the southeast Florida coast late today and on Sunday. Go to https://t.co/tW4KeFW0gB for the latest info on #Isaias and https://t.co/SiZo8ohZMN for your local weather forecast. pic.twitter.com/vLj0Hwfnfc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 1, 2020

El vicedirector del Departamento de Meteorología de Bahamas dijo al diario local The Nassau Guardian que los habitantes están "pasando por la peor parte en este momento".

"Las condiciones se van a deteriorar hasta las 11 am", prosiguió, alertando de la posibilidad de tornados.

El primer ministro, Hubert Minnis, había flexibilizado las estrictas medidas de confinamiento por la pandemia para permitir a los residentes prepararse para el huracán.

Sin embargo, advirtió: "No usen este período de preparación de huracanes para socializar y visitar amigos o familiares".

Isaías es el primer huracán que pasa por Bahamas desde que Dorian, de categoría 5, destruyera el año pasado dos de sus islas al estacionarse despiadadamente por tres días sobre el archipiélago.

Un huracán fluido

Más al norte, los residentes de Florida se apresuraban en hacer compras de último momento frente a la amenaza de la tormenta, la novena de este año y la segunda que evoluciona a huracán en una temporada de huracanes inusualmente activa en el Atlántico.

Pero Isaías se desplazó un poco hacia el este, adentrándose en el mar. Son buenas noticias para Florida, que de todos modos recibirá los vientos del huracán de categoría 1.

"Esta cosa es muy incierta", dijo el gobernador del estado, Ron DeSantis, en conferencia de prensa, advirtiendo de posibles marejadas de hasta 1.2 metros.

Isaías no ha ameritado desalojos y los refugios financiados por el estado permanecerán cerrados. Tampoco "anticipamos que los hospitales necesiten evacuar a los pacientes", prosiguió DeSantis.

Solo abrirán algunos refugios instalados por los condados de la costa este, que está bajo advertencia de huracán y en estado de emergencia.

Isaías, una amenaza menor para los residentes de Florida, funciona como un test de cómo podría funcionar una emergencia de este tipo en medio de la pandemia.

El estado es el segundo con más casos de coronavirus después de California. Sus hospitales están desbordados y el viernes sumó un nuevo récord con 257 muertos por coronavirus en 24 horas, para un total de 6 mil 843 fallecidos y 470 mil 386 contagiados.

Here are the Key Messages for 11 am EDT, August 1 for Hurricane #Isaias. The latest NHC forecast can be found at https://t.co/tW4KeFW0gB and US local weather information can be found at https://t.co/SiZo8ohZMN. pic.twitter.com/VBepDZ8Gsr — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 1, 2020

El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, contó que, de ser necesario, tiene capacidad para alojar a hasta 100 mil personas en los refugios con nuevas medidas de distanciamiento social.

Normalmente los refugios se instalan en los gimnasios de las escuelas. Con la pandemia, las personas positivas de coronavirus, o sospechosas de serlo, serán aisladas en las aulas.

También se distribuirán cubrebocas y sanitizadores y se reducirá la capacidad a la mitad, a fin de permitir cierto distanciamiento social.

De esta manera estrenó sus refugios en pandemia la isla caribeña de Puerto Rico, que padeció los vientos de Isaías el jueves aunque con fuerza de tormenta tropical.

Los centros de pruebas de Covid-19 en Florida fueron cerrados el jueves hasta nuevo aviso, puesto que son estructuras de campaña que no pueden resistir fuertes vientos.