Biden urge prohibir las armas de asalto en EU

El presidente Joe Biden se pronunció sobre los últimos tiroteos que se han registrado en Estados Unidos y habló sobre la necesidad de que el Congreso apruebe leyes para combatir la epidemia de violencia armada.

En conferencia desde la Casa Blanca, el mandatario lamentó primero los recientes ataques que se dieron ayer en Tulsa y el día de hoy en Wisconsin donde más personas resultaron lesionadas a pocos días de la masacre en primaria de Uvalde, Texas donde asesinaron a 19 niños y dos maestras.

"Necesitamos prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Y, si no podemos prohibir las armas de asalto, deberíamos aumentar la edad para comprarlas de 18 a 21 años", dijo Biden en su discurso

Tonight, I’m addressing the nation on the recent tragic mass shootings, and the need for Congress to pass commonsense laws to combat the epidemic of gun violence. https://t.co/qkMEGKhsqH — President Biden (@POTUS) June 2, 2022

En concreto, solicitó que también se refuerce la verificación de antecedentes de los potenciales compradores, que se aplique la ley para garantizar el almacenamiento seguro de las armas y que se derogue la inmunidad que protege a los fabricantes de armas.

"¿Cuántas carnicerías más estamos dispuestos a aceptar? ¿Cuántas más vidas de estadounidenses inocentes deben ser arrebatadas antes de que digamos basta?", subrayó en un discurso que, por momentos, se tornó emotivo.

Según Biden, los supervivientes de las masacres tienen un mensaje para los políticos:

"Hagan algo, solo hagan algo, por el amor de Dios, hagan algo, porque después de Columbine, después de Sandy Hook, después de Charleston, después de Orlando, después de Las Vegas (...) no se ha hecho nada", señaló el presidente de EU.

Además, Biden insistió en que la segunda enmienda de la constitución estadounidense, sobre el derecho a la posesión de armas, que ccomo todos los demás derechos, no es absoluta.

"No se trata de arrebatarle los derechos a nadie. Se trata de proteger a los niños, de proteger a las familias. Se trata de proteger a comunidades enteras. Se trata de proteger nuestra libertad para ir a la escuela, a una tienda de comestibles, a una iglesia sin ser asesinado a tiros", dijo conmovido el mandatario.

Su intervención coincide con las conversaciones en las que desde la semana pasada participa un grupo de nueve senadores republicanos y demócratas para tratar de acordar medidas de control de armas de fuego que puedan recibir el apoyo de legisladores de ambos partidos.

Las medidas serían mucho más modestas que la prohibición de armas de asalto que defienden la mayoría de demócratas, incluido Biden, y se centrarían en reforzar la seguridad en las escuelas y financiar programas de salud mental, ambos requisitos de los republicanos.

También buscarían expandir la comprobación de antecedentes para poder comprar armas de fuego y dar incentivos a los estados para que aprueben leyes que permitan a las autoridades confiscar las armas de individuos considerados peligrosos.

Precisamente, este jueves el Comité Judicial de la Cámara de Representantes debatió una serie de medidas de control de armamento, recogidas bajo el título de Acta para la Protección de Nuestros Hijos.

El debate buscan introducir una limitación de diez balas por cargador, aumentar la edad mínima para comprar un fusil semiautomático de los 18 a los 21 años, y dar incentivos a los estados para aprobar leyes de confiscación de armas.

También buscan limitar el uso de "armas fantasma", que pueden comprarse por partes en internet y después montarse en casa, con lo que son imposibles de rastrear ya que no tienen número de serie.